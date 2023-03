La inflación continúa descontrolada

Esta semana se conoció el índice de inflación de febrero, que alcanzó el 6,6% mensual, superando el 6,1% de enero, lo que nos está diciendo que lo que dijo el ministro Massa de pretender una tasa del 3% en abril será de muy difícil cumplimiento y la realidad es que esto que está pasando no es solo responsabilidad de él, sino que tal como lo dije en una nota de marzo del año pasado, el escenario no es el adecuado para bajar la inflación, las condiciones necesarias para que un plan antiinflacionario tenga éxito son:

-Que exista un gobierno consolidado, lo que hoy no ocurre.

-Que exista un acuerdo político con todos los sectores, oposición, empresarios, gremios y agro para que el plan tenga un grado de aceptación adecuado.

-Que exista un grado de aceptación y confianza de los ciudadanos para que el plan sea acompañado.

La realidad hoy es que estas condiciones no están dadas, por lo que cualquier plan económico, por más elaborado que sea, no tendrá éxito. Por lo tanto, amigo lector, ármese de paciencia porque, hasta tanto no se sepa quién será el nuevo gobierno, continuaremos con este grado de incertidumbre sobre qué nos deparará el futuro.

La mayoría de los economistas dicen que para controlar la inflación como mínimo se debe controlar la emisión monetaria, bajar el gasto del Estado para reducir el déficit fiscal y generar confianza en el público para tener una moneda sólida.

Cabe aclarar como dato importante que el rubro que más impacta en las clases más bajas, que es el rubro alimentos y bebidas, aumentó un 9,8% en el mes, lo que nos está señalando que casi siempre la inflación impacta en los más pobres. Y esto demuestra también que las medidas tomadas por el Gobierno para controlar los aumentos de precios en los alimentos y bebidas fracasaron una vez más.

Además, esta situación traerá como consecuencia el reclamo de los gremios por la apertura de nuevas paritarias para ajustar los salarios a este nuevo escenario, ni que hablar de los jubilados que nuevamente se verán perjudicados por esta inflación.

¿Estará el Gobierno en condiciones de llegar a las elecciones con un mínimo de estabilidad en las variables económicas que permitan transitar un tiempo de transición sin grandes desequilibrios?

El tiempo lo dirá, lo que sí podemos decir es que con estos niveles de inflación mensuales va a ser muy difícil lograr un escenario de tranquilidad en la economía.<

Aldo García López

DNI 4974484