Anses discrimina a los jubilados

Desde hace ya un largo tiempo, y con la aparición de los bonos para los jubilados que cobran la mínima, ANSES ha tratado de compensar la pérdida del poder de compra de los jubilados que cobran la jubilación mínima, porque el sistema de ajuste que se aplica no tiene en consideración la inflación. Esto, a todas luces, reconoce que el sistema de ajuste no es correcto y perjudica abiertamente a los jubilados. Y, los más grave, es que se provoca una enorme discriminación con aquellos jubilados que, por cobrar un poco más de la mínima, no cobran el bono, por lo que la pérdida del poder de compra es aún mayor.

Ante esta situación yo me pregunto por qué el actual gobierno no dio solución a este disparate y continuó con este sistema de ajuste que perjudica notoriamente el ingreso de los jubilados. Será que, como dijo el ministro de Economía, ¿parte del ajuste fiscal se hará con las jubilaciones? Será entonces que los jubilados forman parte de la casta política que señaló el presidente, a los cuales se les aplicaría el mayor peso del ajuste.

Creo que esta decisión del gobierno atenta con buena parte de la clase media, que está sufriendo, como nunca, este ajuste brutal sobre el bolsillo.

Para señalar la brutalidad de este ajuste, miren lo que va a ajustar las jubilaciones en este de mes de marzo la ANSES, será de poco más del 27%, cuando la inflación de diciembre a febrero acumulada rondará el 65%, calculen entonces cuánto perderán los jubilados de poder de compra en este trimestre. Me pregunto qué grado de sensibilidad tienen los funcionarios de este gobierno, que dejan que esto suceda.

En estos días, se dio a conocer que el Congreso trataría en los próximos días un Proyecto de Ley creando un programa nacional de reparación histórica para los jubilados y pensionados, según lo que se ha podido conocer en el mes de abril se aplicaría un ajuste para compensar la inflación de enero y febrero, que estaría alrededor del 35%. Si esto se concreta en parte se estaría dando una respuesta a los reclamos de la clase pasiva. Esperemos que esta ley sea sancionada rápidamente para paliar en parte la desesperante situación de la mayoría de los jubilados.

Podremos decir que comienza una nueva etapa donde se termine con las discriminaciones en el régimen de jubilaciones y por supuesto también con las jubilaciones de privilegios de unos pocos que nunca hicieron los aportes necesarios para recibir las jubilaciones y pensiones que cobran.

Aldo García López

DNI 4974484