Ahora le toca a la Universidad Pública

En estos días se ha instalado en la sociedad el tema de las universidades públicas como consecuencia del recorte que el Gobierno ha aplicado a los presupuestos para este año y que dio origen a una concentración muy importante en todo el país. Esta situación seguramente dará paso a una negociación entre las partes para solucionar el tema.

No obstante, digo que, ahora, les toca a las universidades públicas hacer su parte haciendo más transparente el uso de los recursos que reciben del estado, realizando rendiciones de cuentas para que no solo el gobierno, sino también el público en general sepa cuántos fueron los recursos recibidos, en qué se aplicaron y si se sobreaplicaron o subaplicaron los ingresos recibidos.

Esta información, según mi conocimiento, no se está dando en la mayoría de las universidades públicas que reciben fondos del gobierno y, en este sentido, la Auditoría General de la Nación debería implementar un plan de trabajo para llevar a cabo un programa de auditorías periódicas a las universidades públicas, con publicidad para conocimiento de la población en general.

Según algunos medios, actualmente se están llevando a cabo auditorías en seis universidades de las más de setenta en todo el país; evidentemente falta avanzar bastante en este sentido y transparentar el uso de los recursos que se transfieren a las universidades.

En un medio capitalino se supo que el año pasado se transfirieron a la Universidad del Delta $ 400 millones, y todavía no comenzó a funcionar. Así como hace algún tiempo, con el gobierno anterior, nos enteramos de que se utilizaron universidades del Conurbano como pantalla para negocios que nada tienen que ver con el objetivo de las mismas.

Por lo tanto, en mi opinión, las universidades públicas deben transparentar el uso de los recursos que reciben no solo a los organismos de control del estado sino también a la opinión pública en general, como hacen, por ejemplo, las municipalidades.

En el caso de la Unnoba, no obstante lo señalado en una nota por el Señor Rector, no he podido encontrar en las páginas de la misma una rendición de cuentas como la que he mencionado. En ese sentido, sería interesante publicar la misma en algún medio local para que tengan acceso los juninenses y pergaminenses que tengan interés en tomar conocimiento.

Estamos en una nueva etapa donde se intentan transparentar todas las gestiones de los organismos públicos, entonces sería importante que las universidades públicas también hagan su aporte en este sentido.



Aldo García López

DNI 4.974.484