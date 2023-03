Esta columna surge cuando caminando por la ciudad en busca de una mesa para cenar noto un hecho curioso, algo que me llama la atención y tiene que ver con la capitalización de las oportunidades y una peculariedad juninense, en la columna de hoy: One shot, acá no te la perdonan!

Ya hemos repasado en este mismo espacio respecto de la toma de conciencia en el mercado gastronómico. Quien está por emprender sabe perfectamente que debe segmentar al público de acuerdo a cuestiones que van más allá de las variables tradicionales.También hemos hablado de que la propuesta debe contemplar la identidad, ambientación y que todo debe estar alineado. Hasta ahí todo perfecto, el siguiente paso es donde muchos fallan.

La experiencia.

Dicen que “la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedan pelado” y en este caso la frase quizá aplica pero sigo con el ejemplo, que en realidad sucede en muchos otros rubros así que atentos, sirve para todos.

Supongamos que nos sentímos atraídos y todos los “micro momentos” del marketing funcionaron. Es decir escuché hablar sobre el bar en cuestión, me generó interés, intriga, expectativa pero recién es martes…que ansiedad, quiero ir ya! Al llegar el viernes, bingo! Tengo una mesa pero de a poco toda la estructura empieza a caer en pedazos.

Música inadecuada, demoras, desatenciones y para completar el cuadro la comida horrible. Ah, también a veces se olvidan de cobrarte. A esta experiencia me refiero, a la que muchos descuidan y constituye el tiro de gracia (léase la metáfora) que deben darnos para tenernos como clientes para siempre. En ese momento, justo en ese momento fallan, cometen errores y la bala de plata termina siendo de cebita.

Así es Junín, te da una oportunidad, una sola, “one shot” para enamorarnos. Si eso no sucede no significa que todo cae de imediato pero te puedo asegurar que el camino se hace cuesta arriba porque en Junín todo circula, lo bueno pero por sobre todas las cosas lo malo. Prepará tu munición, probala siempre antes de ir de cacería porque cuando tengas en frente a tu presa las vas a necesitar, sino “bang bang, estar liquidado”.