La mayoría de los votantes, en contra de la venta de terrenos ferroviarios

La mayoría de los votantes que participaron en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social X (Twitter), manifestaron su desacuerdo con la propuesta del Municipio de Junín de vender un sector de los terrenos ferroviarios para financiar el paso bajo nivel de Rivadavia.

En efecto, ante la pregunta: “¿Está de acuerdo con vender los terrenos ferroviarios para financiar el paso bajo nivel?”, el 56 por ciento de los votantes respondió que “no”, mientras que el 44 por ciento restante contestó que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 142 lectores.

Recordemos que ante la paralización de las obras del paso bajo nivel de Rivadavia, el Ejecutivo municipal lanzó la propuesta de vender algunos de esos terrenos, específicamente los de la Quinta Florida, para poder solventar la finalización de las tareas.

Tal propuesta recalentó un debate histórico por el destino de los predios del ferrocarril. Con un condicionamiento adicional: hoy por hoy, los comerciantes de calle Rivadavia continúan esperando una solución a la problemática que viven a diario, a causa del corte de tránsito que lleva 313 días.

En tal marco, el Municipio procura que el debate se desarrolle en la Agencia de Desarrollo, que preside Marienela Mucciolo por la Sociedad Comercio e Industria. Y mañana a las 8:30, tendrá lugar la primera reunión.

Opiniones en las redes

Muchos de los comentarios en las redes sociales se centraron en el manejo de los fondos que podrían llegar a obtenerse por las ventas y a reparos ante eventuales conflictos en la transferencia de bienes públicos a privados.

Al respecto, Pablo Javier Colli indicó: "No, porque me da la sensación de negociado interno"; al igual que Raúl Ledesma: "No, quiere seguir dejándonos sin el ferrocarril y llenando parte de sus bolsillos".

"Ya con la experiencia de la terminal, creo esos canjes y negociados no van. Creo que deberían abrir otra calle para descomprimir y esperar a que se reactive la obra. No puede ser que lo que se comenzó a futuro quede en proyecto", resaltó Susy Cadillac.

Otros, por su parte, se centraron en la obligación del Gobierno nacional de finalizar la obra que se comprometió a realizar.

En tal sentido, Braian Nievas comentó: "Esa obra ya fue presupuestada y ejecutada. Que nación la termine y punto. En todo caso, que los terrenos se pongan en valor para la ciudad, como se viene haciendo".

En la misma línea, Luis Pedemonte indicó: "La municipalidad no puede hacer nada. Los terrenos ferroviarios pertenecen a Nación. Es Nación quien tiene que decidir qué va a hacer con el paso bajo nivel".

Otros, por su parte, consideraron que la solución es -directamente- inapropiada.

"No, de ninguna manera. No es una solución liquidar un patrimonio de la ciudad para arreglar algo que no hacía falta romper", indicó Jonathan Buffa.

"Claro que no. Es una locura vender para tapar otro lado, una locura. Que dé la cara el responsable", resaltó en la misma línea Luchy en un comentario en Instagram.

La obra parada

El 14 de junio de 2023, luego de inaugurada la pasarela metálica para peatones, se iniciaron los trabajos sobre calle Rivadavia y se cerró por completo el paso para la construcción del viaducto.

En principio, el plazo del proyecto era de casi dos años. Pero, finalmente, tras el cambio de Gobierno nacional y el anuncio de la suspensión de la obra pública, los trabajos se cortaron en diciembre e inmediatamente después se detuvo la obra.

En definitiva, se trata de un cierre que ya acumula más de 300 días y preocupa especialmente a los vecinos y a los comerciantes ubicados en dicha arteria, en su extensión hacia avenida Libertad.