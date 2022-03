Un tercio de las votantes reconoció que sufrió violencia laboral por ser mujer

Tres de cada diez mujeres que votaron en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil de la red social Twitter, admitieron que fueran víctimas de episodios de violencia laboral por el solo hecho de ser mujer.

En efecto, ante la pregunta: “¿Sufrió violencia laboral por ser mujer?”, el 32 por ciento respondió que “sí”, mientras que el 68 por ciento contestó que “no”. O sea que un tercio de las mujeres que participaron en el sondeo virtual de este diario admitieron haber sido blanco de violencia en el trabajo por cuestiones de género.

Poder Judicial

Juezas, fiscales y secretarias letradas de la justicia nacional se reunieron en el 1º Encuentro Nacional "Puertas adentro de nuestra casa" en la sede porteña de la Universidad de Morón para debatir las problemáticas de género que las atraviesan y exponer los resultados de una encuesta según la cual "gran parte de las mujeres del Poder Judicial han sufrido situaciones de violencia laboral", incluido el acoso sexual.

"Este es un encuentro que nació como deber moral y solidario a partir de un sondeo exploratorio que se realizó el año pasado de modo informal a 600 magistradas, juezas, camaristas, fiscales y secretarias letradas de todo el país, que arrojó que eran objeto de violencia laboral o acoso sexual en contexto de género, o porque habían pasado en un 90% por frases de contenido sexista, humillaciones de tipo sexista, coacciones verbales y/o sexuales, hostigamientos, agresiones físicas", detalló a Télam Mónica Cuñarro, Consejera de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y fiscal en lo criminal.

Cuñarro, junto a la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Adriana Valinotti, efectuaron la lectura del documento con los resultados de la encuesta que realizaron a 600 mujeres de tribunales nacionales y federales de todo el país, que, dijo, evidencia que "la mayoría no se atrevió a hacer la denuncia" ante casos de violencia de género en el ámbito laboral y que "aquellas que se habían animado a denunciar habían tenido resultados negativos".

"En la mayoría de los casos, el sondeo demostró que como las relaciones -casamientos, parejas, divorcios, nuevas relaciones- se establecen entre personas del Poder Judicial con los ministerios públicos, cuando son usuarias del sistema porque han sido violentadas físicamente por esa pareja juez o fiscal, o tienen que hacer una demanda civil por cuota de alimentos o un régimen de tenencia de visitas, son perjudicadas aunque sean pares, juez y jueza o fiscal casado", resaltó Cuñarro.

La encuesta también reflejó "casos muy claros donde hay persecución política", sea porque esa mujer "participa de una lista, una actividad gremial o un determinado tema" y que por ello "sus carreras se ven coartadas"

"Hemos decidido no callarnos más, por eso hicimos este encuentro donde las mujeres de la justicia por primera vez hablamos, pero no solamente de un marco normativo sino de lo que nos ha pasado y nos pasa como víctimas para evitar que esto vuelva a repetirse el día de mañana" reflexionó la magistrada.

En lo que respecta a equidad de género, el documento destaca como un "buen modelo a seguir el del Ministerio Público de la Defensa", dado que "es el único de todos los segmentos de justicia que tiene paridad de género en la elección de jurados, en los concursos y en los concursantes".

Por su parte, la jueza del Trabajo Viviana Dobarro manifestó su preocupación por la "naturalización de algunas formas de relación dentro de las dependencias judiciales" que pueden convertirse en "un campo fértil para la violencia".

"A mí me preocupa mucho esta problemática hoy porque la propia composición de una dependencia judicial trae implícita la noción de jerarquía y de subordinación", expresó la magistrada a Télam, y enfatizó que dicha "jerarquía, esta estructura tan vertical hace que se naturalicen algunas prácticas que pueden dar lugar a situaciones de acoso, de violencia sexual".

Dobarro sostuvo además que progresivamente se van observando cambios "a fuerza de capacitaciones, de conversaciones, de observar las diferencias tan notorias que hay entre el trato y la trayectoria de hombres y de mujeres" pero que "todavía falta mucho".

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, saludó a las mujeres del encuentro a través de un video, donde expresó que "es nuestro deber como personas del derecho tomar y poner en funcionamiento todos los recursos posibles para generar una real y verdadera transformación cultural que tienda a deconstruir prejuicios y estereotipos sobre los que se asientan la matriz sociocultural sexista y patriarcal".

"En el Consejo de la Magistratura de la Nación hemos establecido a la perspectiva de género como una cuestión central", reafirmó Lugones.