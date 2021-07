Manes ya comunicó que será candidato y lo anunciará antes del fin de semana

Facundo Manes ya decidió que será candidato a diputado nacional por la Provincia. Aun cuando, es lo más seguro, deberá atravesar una pelea interna en Juntos por el Cambio contra uno o dos postulantes del PRO. Dirigentes del radicalismo confirmaron que el anuncio “no pasa del fin de semana” y que, por estas horas, se está definiendo la forma y modalidad que utilizará el neurocientífico para hacerlo público.

Manes viene dando señales claras de que será candidato. Anteayer, distintas fuentes consultadas afirmaron que ya se lo comunicó a varios dirigentes nacionales y bonaerenses. Hay quienes especulan que, como mañana la UCR de la Provincia debe desarrollar la Convención partidaria -el órgano que decide la política de alianzas-, esa sería una buena ocasión para que ya esté resuelto el nombre de quien encabezará la lista auspiciada por el partido que competirá en las PASO.

Pero también se estaría analizando, más allá de lo formal, otorgarle al anuncio un fuerte perfil mediático entre sábado y domingo.

La confirmación de Manes trae aparejada otra: que en Juntos por el Cambio, al menos en la Provincia, habrá interna entre al menos dos listas. Que podrían ser tres si el PRO no logra cerrar una propuesta de unidad entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Ayer, ese escenario seguía latente.

Larreta insiste con la postulación de Diego Santilli, resistido por el Intendente de Vicente López que amaga a dos puntas: ir con una lista propia o ensayar un acercamiento con Manes y el radicalismo.

El jefe de Gobierno porteño resolvió, además, no bajar a Santilli y, en ese sentido, confrontar con la UCR en las PASO.

Esa decisión no solo apunta a quedarse como premio mayor con la cabeza de la lista de diputados nacionales que terminará compitiendo contra el Frente de Todos, Florencio Randazzo y el economista José Luis Espert. La recompensa parece mayor.

Para Rodríguez Larreta, una victoria en las PASO bonaerense de Juntos por el Cambio implicaría robustecer su proyecto presidencial para 2023 y, de paso, obturar la posibilidad de que Manes se catapulte para darle esa pelea en apenas dos años.

Más allá de las especulaciones, la aparición de Manes y la confirmación de su candidatura impone un escenario electoral atípico para Juntos por el Cambio, ya que será la primera vez que se enfrentarán la UCR y el PRO por el premio mayor bonaerense.

En tanto, hasta ayer seguía abierta la posibilidad de que el PRO dirimiera sus diferencias en las PASO ya que no habrían avanzado las conversaciones para cerrar listas de unidad tanto en Capital Federal como en la Provincia.

Larreta quiere que, en su ciudad, encabece la lista de diputados nacionales María Eugenia Vidal. Desde el ala dura del macrismo la que resiste es Patricia Bullrich. “Se habló con Larreta, pero hasta ahora no hubo ninguna propuesta concreta”, indicaron fuentes cercanas a la ex ministra de Seguridad.

Hace algunos días había trascendido que Larreta le habría propuesto a la presidenta del PRO el tercer lugar de la lista, espacios en su gabinete y al menos un lugar a salir en la nómina bonaerense que liderará Santilli. “Esa oferta nunca estuvo”, aseguran dirigentes cercanos a Bullrich.

El cierre en Capital Federal es trascendente, porque podría precipitar la unidad del PRO en territorio bonaerense, donde Jorge Macri sigue insistiendo en su candidatura aún cuando la mayoría de los intendentes del PRO ya está detrás del proyecto Santilli.