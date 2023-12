Impulsan un proyecto para que el Lenguaje de Señas sea obligatorio

A raíz de la historia de la chacabuquense Micaela Fonseca publicada por Democracia el pasado domingo, las Concejales Jorgelina Soñez (Juntos por el Cambio) y Claudia Sosa (La Libertad Avanza) impulsarán el proyecto que busca incluir de forma obligatoria y gratuita el Lenguaje de Señas Argentino en la educación. Así, en una reunión junto a Micaela y su mamá Silvia, dialogaron sobre la importancia de la inclusión de las personas en la sociedad.

“Conocer la historia de Micaela Fonseca, graduada como acompañante terapéutica y cuyo Trabajo Practico Final se basó en la experiencia de su hermano Cristian, hipoacúsico, es una gran inspiración para seguir trabajando por la inclusión real”, resaltó Soñez y agregó “estos proyectos promuevan la igualdad de oportunidades, por lo que su tratamiento y apoyo será una prioridad para nosotros”.

De esta forma, aseguró que se le dará apoyo e impulso al Proyecto desde el Concejo Deliberante a esta gran iniciativa que busca elevar la calidad de vida de muchas personas. "Hoy acerqué una nota para que se trate el proyecto y me recibió el presidente del Concejo, Tomás Domínguez juntos a otros Concejales", explicó Micaela a Democracia y agregó "van a tratarlo en la sesión para comenzar a implementarlo".

Cabe destacar que, Micaela Fonseca, es Acompañante terapéutica y para realizar su tesis de graduación en el Instituto Paulo Freire, la cual fue aprobada con un 10, utilizó el caso de su hermano menor. “Lo que me motivó a investigar sobre este tema es la historia de mi hermano menor Cristian, que es hipoacúsico. Él fue implantado a los 7 años de vida y fue un camino muy largo”, relató Micaela que es oriunda de la ciudad de Chacabuco y agregó: “Cuando descubrimos que no podía oír comenzamos con muchos estudios para poder pedir los audífonos, los cuales no dieron resultados positivos. En ese momento, tuvimos que comenzar con una nueva etapa para ver la posibilidad de que sea implantado coclearmente. Esto nos llevó como familia a entrar en un nuevo lenguaje totalmente desconocido para nosotros”.

Así, Fonseca le contó a Democracia que “junto a mi madre comenzamos un curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) para poder tener una mejor comunicación con mi hermano. Fue en ese entonces que descubrimos que en Chacabuco hay varias personas que por diferentes motivos no oyen”, mencionó y explicó que tuvieron que enfrentar muchas situaciones de discriminación, una educación limitada y muchas puertas que se le cerraron. Pero no bajaron los brazos, se unieron como familia y decidieron presentar en el Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco un proyecto de ley para la incorporación en la ciudad de LSA de manera obligatoria y en todos los niveles educativos de forma gratuita.