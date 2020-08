En recuerdo de Juan José Fernández

Ya sé que no estás, estás de viaje a Mendoza para visitar a tu hermana o viajaste a Buenos Aires por un asunto y saliste a cenar con Pipo Palomar y te fuiste a dormir con tu debilidad, tu hija Marcelita y tus otros amores como el Verde y la Academia Racing Club.

El Sabio (así te llamábamos en la peña de Picasso) o Zapallo como te adjudicaron tus compañeritos de la primaria, Alejandro Borchex, Armando Blasi, Daddy Mastromauro y otros.

No estás en persona… pero estás entre nosotros… yo principalmente que te conocí como monaguillo a los ocho años en la iglesia San Ignacio.

Estás, estás, estás de viaje… y otros amigos dicen que estás en otro lado con tus amigos de juventud, como el “Rulo” Alberti, “Machete” Hernández, el “Malevo” Cazabat y con “Francho” Benito para hablar de fútbol. Estás de viaje con “Yoyo” Sanguinetti a ver a Sarmiento con Daniel Nagore.

Estás de viaje, yo te espero para que me llames y me digas: “Jorge vamos a hacer mandados y pasear por Sáenz Peña”.

Cuántos recuerdos… gracias a Dios por los momentos que vivimos juntos… tu cumple en la Nochebuena con mis hijos tirando bombas y cohetes en la puerta de tu casa y tu vecino Ignacio Armendáriz en la puerta con sus hijos y su señora Sarita Giannoni diciendo… “qué manga de locos” con muy buena onda.

Yo te sigo esperando porque estás en mi vida, siendo que somos dos personas, el día y la noche, pero con un sentimiento que va más allá de todo… de la vida o de la muerte.

Te sigo esperando… algún día nos encontraremos Juanjo, un abrazo grande. Yo te sigo esperando. De ilusiones también se vive.

Jorge Nani

DNI 4.973.089