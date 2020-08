Las marchas y los derechos

Tus derechos terminan donde empiezan los del otro. Hemos crecido con esta y otras frases similares que ponen de manifiesto que lo “mío” termina donde empieza lo del “otro”.

Esta visión individualista, egoísta y meritocrática encima es una reverenda estupidez teórica y por supuesto, como se refiere al “otro”, una gansada misógina.

No tenemos derechos propios, nuestros derechos son iguales al del otre, no terminan donde empiezan los del otre, van juntos, se comparten, son los mismos, son comunitarios, más aún, son culturales.

Digo esto porque las libertades están directamente relacionadas con los derechos por lo que las libertades individuales dejan de serlo para ser libertades compartidas, comunitarias, todes gozamos las mismas libertades, los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Los derechos comunitarios son los derechos humanos, es decir, el derecho a conservar la salud es un derecho humano y por lo tanto de toda la comunidad y es anterior y superior a cualquier derecho individual, por ejemplo, el derecho a trabajar las horas que estipula cualquier convenio de trabajo y no más que esas.

La libertad consiste en hacer lo que queramos en tanto y cuanto no vayamos en contra de los derechos, primero los comunitarios o humanos y luego los derechos de colectivos de personas.

En estos últimos días han aumentado, en Junín, los casos de personas con Covid+. Aumentaron los hisopados, los internados con síntomas leves y también los que tienen síntomas más graves. La internación de pacientes ancianes y/o con factores de riesgo implica la posibilidad aumentada que requieran Terapia Intensiva.

La internación implica no solo estar en un hospital o clínica durante días sino estar aislade, por ahora, de los afectos, de la charla con la familia, del poder contar los miedos y las incertidumbres.

No se puede entonces, en nombre de una libertad egoísta, acotada, individual, ir en contra del derecho de todes a gozar de salud, del bien vivir.

No se puede, en nombre de la libertad, someter a cientos de personas a tener que internarse y aislarse por la estupidez de un planteo que tiene que ver con el odio y no con el amor al otre.

No se puede convocar una marcha en nombre de la Patria cuando en realidad se c… en el otre y por lo tanto en la Patria.

Ni se les ocurre pensar que la Patria es el Otre.

(*) Médico generalista y actual director asociado del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín "Dr. Abraham F. Piñeyro". (DNI: 16.415.326 - Matricula provincial: 81158).