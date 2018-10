Autopista 7: el 63% cree que la obra estará finalizada para 2019

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles de las redes sociales, confía en que la obra de la autopista en la Ruta Nacional 7 estará terminada el año que viene.

En efecto, ante la pregunta “¿Cree que va a estar finalizada para 2019?”, el 63 por ciento (220 votos) contestó que “sí”, mientras que, en la vereda de enfrente, el 37 por ciento (131 votos) respondió que “no”. En total, participaron del sondeo virtual de este diario 351 lectores.

Avances

Alrededor del año 1968, el proyecto de la autopista Chacabuco – Junín comenzaba a gestarse, con el sueño y la ilusión de viajar más seguros por el territorio bonaerense conectando localidades del interior.

Con el paso del tiempo, esa iniciativa quedó archivada, pero las expropiaciones del Estado a los bienes privados (campos, quintas y casas) se habían concretado entre los kilómetros 219 (Curva de Coliqueo) y 255 (calle Querandíes) de la Ruta Nacional 7 de nuestra ciudad.

Con la modernización y los cambios en el objetivo final de la obra, ahora este nuevo proyecto contempla el trayecto hasta el cruce con la Ruta Provincial 65, tramo en el cual ya comenzaron a desmontar y talar los árboles, luego de un estudio y análisis que consistió en expropiar con una afectación mínima, ya que a diferencia de hace 50 años, ahora hay edificaciones frentistas.

En ese sector, además de la conformación de dos nuevos carriles del lado izquierdo (sentido Chacabuco – Junín), se realizará una colectora en la mano del Junín Golf Club y la Clínica de Rehabilitación.

Según informaron a Democracia, recientemente, la institución deportiva mencionada recibió un llamado del abogado de Vialidad que le comunicaba que finalmente el hoyo 11 del campo de golf, a la vera de la Ruta 7, “no va a ser afectado por la obra”, lo que trajo gran alivio entre los socios y golfistas.

En toda esa zona se estuvo trabajando desde la documentación y el contacto de los propietarios. “En cuanto a expropiaciones se ha priorizado la liberación y recuperar la posesión de lo que Vialidad en su momento adquirió en la trama rural desde el kilómetro 219 a 255”, había explicado a este diario el representante legal de la obra, Mario Mobilio.

“Por otro lado, en el caso de la trama rural ya tenían conocimiento de que los 25 metros en su frente no eran propios, sino del Estado argentino. En la mayoría de esos casos no han hecho construcciones, lo cual da la pauta de que en algún momento esta obra era esperada”, aseguró.

La Clínica de Rehabilitación

“Una de las principales inquietudes era el ingreso y egreso de vehículos y la realidad es que en la autopista a esa altura va a estar la calle colectora asfaltada según fue informado en su oportunidad por Vialidad que garantiza la conexión con ese lugar”, había indicado el representante legal.

“Desde un momento se planteaba el tema de la comunicación entre un ala y otra porque el desarrollo de Junín fue creciendo con el paso de los años desde el kilómetro 255 (calle Querandíes) hacia la Ruta 65. Hay un barrio inclusive que se llama San Francisco que está en desarrollo y creció 1,5 kilómetros a cada lado de la Ruta 7”, subrayó.

“En ese sector, según se informó va haber una suerte de puentes peatonales para comunicar ambos puntos sobre la calzada nacional, sobre todo para los chicos que van hacia la Escuela 35 o a los clubes, etc.”, concluyó.

La Agraria

En lo que es la zona de La Agraria, un tramo de la autopista en el cual aún no han comenzado a mover tierra, mientras que en el caso de la estación YPF, no sería afectada por la traza.

Según informaron, el proyecto en ese sector se ha ajustado para evitar tocarla y es muy probable que la estación de servicio no quede fuera de actividad en ningún momento.