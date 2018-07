En el primer semestre de este año los combustibles sufrieron un ajuste de 25,6%

China aumentará la producción de carne vacuna a un ritmo que no alcanzará a abastecer la demanda local en el largo plazo, mientras que 6,4 de cada 10 consumidores de ese país hoy quieren probar la carne argentina.

Así lo indicó un estudio inédito encargado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) a la consultora internacional Asian Agribusiness Consulting (AAC).

En tanto, la República Popular China -que hoy representa más del 50% de las exportaciones argentinas- es una tierra de grandes oportunidades para nuestra carne, que debe comenzar a posicionarse como un producto de alta calidad, segmento que lideran Australia y Estados Unidos.

La consultora internacional AAC, con veinte años de experiencia en Oriente, hizo un sondeo que incluyó mil entrevistas e investigaciones entre importadores, distribuidores, supermercadistas y consumidores sin dejar de lado el comercio electrónico, de gran crecimiento en los últimos años, en el que las gigantes "JD.com" y "T-mall" representan el 61% del total de ventas.

Una certeza del trabajo realizado entre abril y junio es que los chinos, que actualmente apenas consumen seis kilos de carne vacuna por año, pasarán a comer 8,1 kilos en 2027.

Es un dato mayor, ya que se trata de un mercado de más de 1.300 millones de habitantes que no se autoabastece y no podrá hacerlo, a pesar de las iniciativas gubernamentales al respecto en el largo plazo.

Proteínas

El mercado chino, según Michael Boddington, el especialista australiano encargado de la presentación del estudio, es muy complejo y diverso y el crecimiento de la economía está promoviendo cambios vertiginosos en las tendencias de la alimentación, con mayor demanda de proteínas rojas.

En ese contexto, la carne vacuna comienza a ser vista como proteína de muy alto valor en un ámbito dominado por el consumo de cerdo.

Mientras que las ciudades más grandes, como Beijing, Shanghai y Guangzhou son las de mayor consumo de carne vacuna; el 50% de los encuestados en esas ciudades consumen carne una o dos veces por semana, mientras que en las más pequeñas sólo lo hace el 38%.

El comercio electrónico es una plataforma cada vez más importante, en particular para la carne importada. Aunque todavía es un segmento que representa una pequeña cuota de mercado, se espera que crezca a un ritmo más rápido que el minorista tradicional: alrededor del 15,9% en comparación con el 9,5% en las ventas al por menor en los canales más modernos pero sin conexión.

En China, 11 millones de pequeños productores poseen 53 millones de cabezas de ganado, con una producción de 7,2 millones de toneladas de carne realizada en 2016.

Se espera que la competencia aumente tanto en los mercados refrigerados como congelados y también se pronostica que la producción local aumentará aunque a un ritmo que no alcanzará a abastecer la demanda, al menos en el largo plazo.

Mercado exterior

En la actualidad, 16 países están habilitados para exportar carne vacuna a China, de ellos, al menos hasta el momento, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los mejor posicionados en el segmento de alta calidad, mientras que la Argentina, Brasil y Uruguay aparecen como grandes jugadores de la venta de carne vacuna a granel, para industria.

Estos seis países representan en conjunto más del 95% de la carne que importa China.

Además, más del 90% de la carne que importa China es congelada y sin hueso, quedando un pequeño nicho de carne fresca de alto valor que hoy ocupan Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La República Popular China importó 688.000 toneladas de carne vacuna en 2017, previéndose que ese número superará el millón de toneladas en menos de 10 años.

Las importaciones chinas de carne congelada en ese año fueron de 688.530 toneladas, valoradas en U$S 2.900 millones y las de enfriada apenas llegaron a 6,558 toneladas, USD 73,6 millones.



Los consumidores

Por ahora, los consumidores chinos desconocen en su mayoría las formas de cocción de la carne vacuna -además de su origen y calidad- pese a que este aspecto está cambiando rápidamente a partir de la apertura del país al mundo y a la incorporación de nuevas formas de consumo, situación que se muestra claramente en la demanda que se registra en los nuevos supermercados y en la venta on line.

"China es una tierra de oportunidades para la carne argentina", manifestó Boddington al señalar que "los chinos son muy curiosos, y están abiertos a conocer nuevos países y nuevas experiencias gastronómicas y un 64% de los encuestados en supermercados aseguró que le gustaría probar la carne argentina".

De acuerdo con el trabajo, el 60% de los encuestados conocen el origen del país de los productos de carne que compran y el 75% cree que el país de origen de la carne "es muy importante".

Asimismo, la mayoría de los encuestados aseguró que los principales atributos a la hora de elegir carne son la "salubridad" y el "sabor", dos aspectos sobre los que la Argentina tiene sobradas condiciones como para posicionarse.

Imagen

La carne vacuna argentina es "nueva" en China y nuestro país recién pudo acceder a ese mercado en 2011, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo.

Pero de acuerdo con la encuesta, el 86% de los entrevistados ha oído hablar de la Argentina como país, un 23% tuvo la experiencia de consumir vino argentino y un 60% de los encuestados conocen a la Argentina por la selección de fútbol.

De los entrevistados, sólo el 18% probó carne argentina aunque al 64% de ellos le gustaría probarla.

Será necesario un buen posicionamiento en las grandes redes sociales de China (WeChat, con 800 millones de usuarios, y Weibo, con 400) y acciones diferenciadoras en los supermercados, con un etiquetado distintivo –como el que actualmente utilizan Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, degustaciones de producto y docencia sobre su preparación para cimentar la carne argentina en China.

"Este trabajo nos desafía claramente y con argumentos técnicos a trabajar por el crecimiento, tan posible como deseable, en un mercado que hoy es estratégico para la cadena de ganados y carnes del país", sostuvo Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA.

Desde el Instituto se comenzará a trabajar en un plan estratégico que incluirá acciones de comunicación, marketing y publicidad en China.