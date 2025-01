Milei: “No se pongan en nuestro camino”

Lejos de ceder en su postura, el presidente, Javier Milei, redobló la apuesta y se refirió ayer al revuelo que desató su polémico discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde volvió a cuestionar la ideología de género, apuntó con fuertes calificativos contra la diversidad sexual y anticipó que buscará eliminar la figura del femicidio como agravante en la Constitución.

“No se pongan en nuestro camino”, advirtió a modo de respuesta el mandatario, que utilizó su cuenta de la red social X para publicar una extensa carta en la que deslizó que es víctima de una campaña de difamación: “No le funcionó a Massa. No les va a funcionar a ustedes tampoco”, reprochó Milei en el mensaje en el que cargó con nombre y apellido contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (uno de los que criticó su discuros en Davos). También volvió a disparar contra la prensa.

En el texto que encabezó con el título “De falacias y algo más”, el libertario reafirmó que “hace unos días nos paramos en el estrado del Foro de Davos y le dijimos en la cara a las élites globales que la ideología que hace décadas pretenden imponerle al mundo nos está condenando al fracaso” y agregó: “Dijimos que como no tienen argumentos para defender sus ideas, utilizan la estigmatización, la categorización y las falacias para desprestigiar a quienes tienen el coraje de enfrentarlos”.

Contra todos

En la red X, Milei arremetió contra quienes cuestionaron sus palabras en Davos: “Desde (el periodista Ernesto) Tenembaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores (en referencia a Alejandro Borensztein), que escribe en el pasquín, y recibe pauta del GCBA, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina”.

Se refirió así a las críticas que, por caso, recibió del jefe de gobierno porteño, quien durante una entrevista radial cuestionó a Milei por haber tomado el caso aislado de dos americanos homosexuales condenados por abusar de sus hijos para, desde allí, asociar a la homosexualidad con la pedofilia: “Que hay que defender a los niños no tengo dudas, pero agarrar un caso y transformarlo es tremendamente injusto. Me gustaría ver un Presidente que abogue más la unidad de la Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones”, opinó Macri en un reportaje en el que también aseguró que para el PRO no es imprescindible avanzar en la unidad con La Libertad Avanza.

Las críticas al Presidente llovieron también desde otros espacios como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el radicalismo y la izquierda.

“Rechazamos las expresiones de odio del Presidente. Las contundentes muestras de desprecio enunciadas en Davos por Milei constituyen una verdadera ofensa para todos los argentinos y argentinas”, fue la respuesta de legisladores kirchneristas en un comunicado que se conoció ayer.

Desde la UCR, el senador nacional y presidente del partido, Martín Lousteau, le apuntó al mandatario por intentar dar marcha atrás con las políticas tendientes a sancionar la violencia de género: “¿Cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario? La figura del femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género”, recordó en su cuenta de la red social X.

También el diputado nacional de la izquierda, Christian Castillo, repudió que el Presidente “llama a perseguir a los ‘zurdos hijos de puta hasta el fin del mundo’; quiere eliminar la figura del femicidio negando la violencia machista; ataca a las diversidades sexuales”. En ese sentido, anticipó su participación en la “Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista“, a la que convocan colectivos feministas y LGBTQ+ para el próximo sábado 1º de febrero, a las 16. La intención, adelantaron, no es otra que la de “defender en las calles esos derechos conquistados que Milei llama ‘privilegios’”.

En efecto, en su mensaje de ayer, el Presidente insistió: “Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban”. Además, admitió: “No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos” y reforzó: “No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso. Ni tampoco nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación. No le funcionó a Massa en la campaña, no les va a funcionar a ustedes tampoco”.

Dispuesto a pisar el acelerador de sus dichos y medidas, el Presidente ratificó: “Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. No se pongan en nuestro camino. La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo”.