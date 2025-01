Las PASO, ¿afuera?: el Gobierno no la tiene fácil

El Gobierno deberá enhebrar acuerdos con los bloques opositores si realmente quiere sancionar en las sesiones extraordinarias la reforma electoral para eliminar las PASO y los proyectos para combatir el crimen organizado de ley Antimafias y de reincidencia de los delitos.

El viernes a última hora la Casa Rosada anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 20 de enero y el 21 de febrero -hoy se oficializa en el Boletín-, en un temario que incluye “ley Antimafias”, modificación del Código Procesar Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, Ficha Limpia y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado, entre otros puntos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la semana última la vocación del Poder Ejecutivo para convocar a sesionar en el verano, aunque aún falta definirse si será en la segunda quincena de enero o arrancará en febrero, para debatir un paquete de iniciativas.

Además de la reforma electoral, el Gobierno quiere tratar una nueva propuesta sobre Ficha Limpia, y un paquete de proyectos sobre seguridad que contempla la ley Antimafia, que fue aprobada por diputados y tiene dictamen favorable de las comisiones del Senado; una iniciativa que busca terminar con la puerta giratoria de los delincuentes con una reforma del Código Penal y el Juicio en Ausencia.

De todos modos, el principal objetivo es tratar la eliminación de las PASO para que se pueda aplicar en las elecciones de renovación parlamentaria prevista para octubre.

Francos indicó que las elecciones primarias “en el orden nacional deben estar costando 150 millones de dólares y eso es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado, y eso hay que cambiarlo”.

Pero para poder aprobar esta iniciativa, que necesita una mayoría especial en el Congreso ya que se aprueba con 129 votos en diputados y 37 en el Senado, el oficialismo debe enhebrar acuerdos con el PRO, UCR, bloques provinciales y hasta con Unión por la Patria (UxP).

El Gobierno tiene 39 diputados y cuenta a favor para su proyecto con el respaldo de los 8 legisladores de Innovación Federal, 3 de Independencia, 2 de Producción y Trabajo, 3 del MID, una de Creo y con Lourdes Arrieta, con lo cual ya tiene asegurados 55 votos, aunque necesitará al menos otras 74 voluntades.

Por la suspensión

El PRO es partidario en una primera etapa de suspender las elecciones primarias para 2025, y esa postura podrían acompañarla el grueso de los legisladores de UxP que responden a sus gobernadores, lo que le permitiría alcanzar los 129 votos para suspenderlas, pero no para eliminarlas como quieren los libertarios. De hecho, el PRO impulsa la suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires -donde gobierna-, como parte de su iniciativa de desdoblar los comicios de los nacionales.

La UCR y Democracia para Siempre no son partidarios de suspender ni eliminar las PASO, ni tampoco quiere cambiar las reglas de juego para la elección de octubre la Coalición Cívica.

En cambio, en Encuentro Federal las posiciones están divididas: mientras que los cordobeses son más partidarios de suspender las Primarias, diputados bonaerenses como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó y Florencio Randazzo quieren mantenerlas.

Carrera contrarreloj

Por eso serán claves las negociaciones que pueda encarar el oficialismo en los próximos días para poder aprobar esa ley en la Cámara de Diputados antes de fines de febrero y, en marzo, en el Senado.

Para derribar la instancia de las Primarias Obligatorias en el calendario electoral, el oficialismo debe aprobar una ley en ambas cámaras antes del 5 de mayo del año próximo.Esto es así porque, de acuerdo a la norma vigente, el presidente Javier Milei tiene un plazo máximo para convocar a las PASO 90 días antes de su realización.

Si la ley no resultase reformada antes de esa fecha, la convocatoria a las PASO se deberá hacer de acuerdo como está contemplado en el actual calendario electoral.

El oficialismo también quiere debatir un nuevo proyecto de Ficha Limpia, luego del fracaso del tratamiento del dictamen impulsado por el PRO y otras fuerzas políticas que establece que no podrá ser candidato ningún dirigente con condenada por corrupción, y cuyo fallo fue ratificado por la Cámara de Casación.

Otro tema clave para el Gobierno es la ley Antimafia que ya fue sancionada por la Cámara de Diputados y ya tiene dictamen favorable en el Senado, ya que le permitirá tener una herramienta para combatir el delito organizado.

Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. Una de las modificaciones que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.

En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.

Puerta giratoria

Otro de los proyectos que quiere aprobar el oficialismo es la reforma del Código Procesal Penal sobre Reincidencia para evitar la puerta giratoria de los delincuentes, cuando ya tienen otros procesos por otros delitos. Esa propuesta tiene dictamen de comisión y no se pudo debatir porque estaba incluida en la misma sesión convocada para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que no tuvo quorum porque no asistieron legisladores libertarios ni bloques que acompañan al oficialismo.

El despacho establece que si alguien está procesado y se comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada “puerta giratoria”.