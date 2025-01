Francos con indirectas hacia el PRO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó el nuevo proyecto de Ficha Limpia que se va a tratar en sesiones extraordinarias y, al respecto, se quejó de las críticas del PRO cuando acusó al oficialismo de haber hecho caer a propósito el intento anterior de prohibir que condenados en segunda instancia se postulen a cargos electivos.

"Nos adjudicaron haber hecho un pacto y no es cierto. Sectores políticamente próximos a nosotros nos llenaron de cuestionamientos muy duros. En ese momento Milei, en una actitud inusual, llamó a Silvia Lospennato (diputada del PRO, autora del primer proyecto que naufragó) y le dijo que no es que estemos en contra de ficha limpia, sino que el proyecto no es el adecuado", comentó. Y agregó: "Me parece que fuimos injustamente agredidos en ese momento".

Con este nuevo intento que se hará para aprobarla, Francos negó que el Gobierno no haya querido aprobarla en las sesiones ordinarias, tras una polémica sesión que se cayó por la ausencia de varios diputados de La Libertad Avanza y del PRO.

El viernes por la noche se conoció la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias, que se realizarán del 20 de enero al 21 de febrero, y además de Ficha Limpia se tratarán iniciativas como la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO); la modificación de la ley orgánica de partidos políticos y su financiamiento, y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, entre otras.