Milei: "Todavía hay caraduras que dicen que el ajuste lo pagó la gente y no la casta"

El presidente Javier Milei afirmó hoy que todavía hay caraduras que dicen que el ajuste lo pagó la gente y no la casta", al hablar en la inauguración de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En ese mismo contexto, el mandatario elogió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que calificó de "formidable y maravillosa" tras las críticas que había recibido de parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, según dijo, no merece "comentarios".

El mandatario aludió a Villarruel, aunque sin nombrarla, al advertir que cada vez que sale del país "le hacen alguna", en referencia a la sesión del Senado en la que se destituyó al legislador Edgardo Kueider.

"El ajuste fue de siete puntos del PBI, y dado que teníamos conciencia de que el aumento de ahorro no iba a tener contrapartida en inversión, sabíamos que de inicio íbamos a tener una caída en el nivel de actividad económica y que, además, mientras que estábamos sincerando la economía implicaba un salto en la pobreza, entonces decidimos, desde Capital Humano, dar contención social a los más vulnerables", afirmó Milei en el marco de la inauguración de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Y señaló que "al tiempo que también en una acción conjunta entre la ministro (Sandra) Pettovello, la formidable y maravillosa ministra Patricia Bullrich y el querido Guillermo Ferraro, que en paz descanse, hicieron el trabajo fenomenal de no solo dar contención a los más vulnerables, sino que esa acción nos permitió terminar con los gerentes de la pobreza y que se abusaban de aquellos que menos tienen".

Milei pronunció estas palabras elogiosas para Bullrich un día después de que Villarruel asegurara que, en su lugar, ella "jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela", en referencia al caso de Nahuel Gallo.

Con bastos elogios a su equipo económico, y con varias definiciones del programa a futuro, el jefe de Estado resaltó las medidas que adoptó Bullrich en materia social y de seguridad.

"Hoy se cumple un año del Decreto 70/2023 y que junto a la Ley Bases representa una reforma estructural ocho veces más grande que la reforma que hizo (Carlos) Menem, que había sido la más grande de la historia Argentina", dijo y agregó: "Y mientras que hacíamos esto, decían que nos iban a incendiar el país y, sin embargo, logramos pacificar la calle, no cediendo jamás ante los intentos extorsivos de los agitadores profesionales".

Asimismo, el mandatario rescató que "esto también es muy importante señalar, cuando nosotros asumimos había cerca de 8000 piquetes por año, y decían que era imposible terminar con los piquetes".

"Nosotros terminamos con los piquetes de la mano del trabajo enorme de la doctora Bullrich, Pettovello y, en aquel momento,Ferraro, los terminamos desde el primer día".

También señaló que "el Gobierno anterior decía que había perdido la lucha contra el narcotráfico y que Rosario estaba perdida, y la doctora Bullrich diseñó el Plan Bandera y bajó 70% los homicidios en Rosario", subrayó.

Por otra parte, sin hacer mención directa a la vicepresidenta, se hizo eco del conflicto que se originó cuando Villarruel presidió la sesión que votó la expulsión del senador Edgardo Kueider mientras debía estar al frente del Ejecutivo debido a que se encontraba en viaje a Italia.

"Del último viaje me traje casi 3.000 palos verdes de inversiones, que es la de Río Tinto por 2500 millones de dólares, y la de Stellantis que la van a aplicar por cerca de 400 millones de dólares para los motores de las RAM", destacó, al tiempo que ironizó ante los presentes: "Pero no se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna... sin comentarios", remató.

También reiteró que su administración va a "trabajar" para "conseguir el tratado de libre comercio con Estados Unidos".

"Esto lo ha reafirmado la vocería de Estados Unidos", abundó.

Tras haber sido recibido por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el mandatario expuso durante más de una hora y media ante la mirada atenta del auditorio.

En otro pasaje de su extenso discurso apuntó también contra la oposición por las críticas a su programa de recorte estatal y eliminación de la obra pública.

"Todavía hay caraduras que dicen que esto era mucha licuadora y tijerita, que el ajuste lo pagó la gente y no la casta. Hay que ser mentiroso e inmoral y sinvergüenza para decir algo así porque el gasto público cayó 30% en términos reales, mientras que la cuenta de jubilaciones en términos reales está por encima de lo que estaba en el mes de noviembre cuando nosotros nos encontramos con las cuentas, cuando asumimos en diciembre", se jactó.

Por último, agradeció a los legisladores del PRO y a los radicales y gobernadores peronistas no kirchneristas que oficiaron de aliados en el Congreso.

"Hemos hecho las reformas más grandes de la historia argentina en solo un año, con el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores. Y eso también implica una deuda de gratitud para con diputados y senadores de otras fuerzas, como el PRO, como el caso de los radicales que han decidido apoyar, y como el caso de gobernadores, tanto los de Juntos por el Cambio (JxC) como del partido peronista, que han apoyado y acompañado estas reformas", enumeró.

Para Milei, "sin la ayuda de ellos esto hubiera sido infinitamente más difícil", por lo que dejó abierta la puerta para trazar un acuerdo electoral de cara a las legislativas del 2025.

"No tengo ninguna duda de que, de cara al futuro, vamos a seguir trabajando juntos porque los que estamos del lado de la libertad, independientemente del signo político, nuestro compromiso es con los argentinos de bien y no con los chorros", sostuvo.