Natasha Niebieskikwiat confirmó que fue intimada por el canciller Werthein

La periodista Natasha Niebieskikwiat confirmó que el canciller Gerardo Werthein la intimó a través de una carta documento al domicilio de su madre, exigiendo de esta manera que cese sus tareas de información acerca del caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

En declaraciones al programa Crónica de una tarde anunciada por Radio Rivadavia, Niebieskikwiat señaló: "Estoy un poquito anonadada. Nunca esperé esto, y justo además me toma iniciando unas breves vacaciones. En todo caso Werthein debería haberse remitido a los abogados de Clarín, no a la casa de mi mamá que tiene 91 años".

La periodista confirmó que, al momento de la intimación, se encontraba casualmente buscando al canciller en la Embajada de la India, donde se estaban celebrando los 75 años de diplomacia con Argentina. "Yo me había acercado hasta allí para pedirle una nota, sin saber nada lo que pasaba. Esto es un acto de censura para mí. Yo creo que (Werthein) está mal aconsejado. Uno trata con sus notas que Venezuela y la gente que vive en Venezuela esté mejor, sean argentinos o no".

"Nunca lo ví al canciller enojarse por todo lo que dijeron de él, de sus finanzas, de su pasado", remarcó.

La periodista dijo creer que este litigio se debe a una situación personal: "Yo escribí algo por lo que ya le pedí disculpas, incluso. Dije que para cumplir con la palabra del presidente él podía estar incumpliendo con tratados internacionales y con la Constitución Nacional. Pensó que lo trataba de golpista, algo que no pienso para nada sobre él".

"Mi trabajo como periodista se basa en ser insistente y mis títulos son basados en hechos reales. El canciller no tiene estructura y la está armando. Hay cosas que no gustan que uno anticipe y hay desprolijidades que no se cuentan de la cancillería y yo quiero un servicio exterior profesional y diplomáticos bien tratados o profesionales. Me da entre risa y bronca todo lo que está pasando. Yo solo doy información acerca de lo que me voy enterando", cerró.