Abrir el Mercosur, el presidente Milei propondrá ampliar tratados

Por estas horas, el presidente Javier Milei evalúa los pasos que adoptará su gestión respecto al lugar que ocupa el país en el Mercosur y, como parte de ese proceso, propondrá la eliminación de la norma que no permite negociar tratados de libre comercio con terceros sin la aprobación de los socios.

Tampoco descartan la posibilidades de romper con el bloque de no ser escuchados, según trascendió de fuentes oficiales, pero no es una opción firme, también reconocen.

De todas maneras, en el Gobierno consideran que el Mercosur no estaría funcionando “para lo que fue creado” y creen que “en estas condiciones a la Argentina no le sirve” formar parte.

En el ideal libertario -muy contario al de la anterior administracción kirchnerista que hasta tuvo varios encontronazos con Uruguay que impulsa un tratado propio de comercio con China- apuestan a elaborar tratados de libre comercio bilaterales sin la necesidad de tener que solicitar el permiso del resto de los países miembros, y hasta incluso fantasean con establecer un mercado común, de libre comercio, y “no solo para industriales de San Pablo”, ejemplifican en Balcarce 50.

“La idea es trazar tratados libre comercio entre los países que componen el bloque y con el mundo”, precisó una importante fuente de Cancillería.

Si bien aclararon que el plan A no es abandonar el bloque, no lo descartan si sus pedidos no son atendidos, ya que consideran que configura una limitación para el normal desarrollo económico de los países.

Además de Argentina, integran el Mercosur Brasil, Paraguay y Uruguay, tras la suspensión de Venezuela en 2016, mientras Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Bolivia lo hacen como estados asociados.

El signo político de los gobiernos latinoamericanos no alienta a la administración libertaria, que salvo Paraguay y tentativamente Uruguay -si es que Yamandú Orsi continúa la campaña “aperturista” del saliente Luis Lacalle Pou-, no contará con mayores aliados que respalden la propuesta.

“Siempre podés sumar 129 votos en la Cámara y salir del Mercosur”, vaticinaron en Gobierno ante la posibilidad de no encontrar lugar en los reclamos, lo que le pasó a Lacalle Pou, que descansa en que su sucesor pueda cerrar el acuerdo con China pese a la resistencia del bloque.

Se espera que Milei exponga su propuesta el próximo 6 de diciembre en Montevideo, que será sede de la Cumbre del Mercosur. Allí recibirá la presidencia pro tempore del bloque regional; Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Gobierno insistirá con la intención de cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el bloque sudamericano, hoy en peligro por el rechazo de Francia.

“En todo lo que sean acuerdos comerciales vamos a estar de acuerdo siempre. Sea Unión EuropeaMercosur o sea un tratado de libre comercio con Estados Unidos”, sostuvo el funcionario, y agregó: “Lo vamos a impulsar dentro de las dificultades que tiene el Mercosur con la estructura o con la normativa”.

Desde la Casa Rosada no niegan que el Gobierno busca un tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, seguramente en los próximos meses cuando Donald Trump ya esté de vuelta en el poder. El propio presidente Milei en una entrevista radial reciente confirmó: “En estas condiciones, nosotros podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con los Estados Unidos, de la misma manera que estamos avanzando con China”.

En la reunión de Montevideo estarán Milei -por primera vez en una cumbre del bloque-, el brasileño Lula da Silva -con quien el argentino tiene serias diferencias-, Santiago Peña, de Paraguay, Luis Lacalle Pou, presidente saliente de Uruguay, Yamandú Orsi, el mandatario electo de ese país, y Luis Arce, de Bolivia.