"Fuerzas del Cielo" desafían a Karina

En medio de la disputa entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Las Fuerzas del Cielo comandadas por el asesor estrella Santiago Caputo, la facción que se definió como el "brazo armado" de La Libertad Avanza (LLA) hará oídos sordos al pedido de bajar el perfil y se apresta a organizar un nuevo acto para mostrarse como lo más "puro del mileismo".

"Las Fuerzas del Cielo no son una agrupación juvenil ni una línea interna. Es una organización que nuclea a dirigentes de La Libertad Avanza", argumentó una alta fuente de la Casa Rosada. Esta respuesta se produjo luego de que la hermana del Presidente considerara que existe un "sobregiro" por parte de los jóvenes que integran el sector partidario, según describieron fuentes de su entorno, quienes afirmaron que el grupo de "adolescentes" liderado por Caputo se creen "dueños del discurso liberal".

Si bien el acto aún no tiene fecha ni lugar, desde el espacio integrado por los influencers oficialistas ya adelantaron que en el próximo cónclave partidario van "profundizar la doctrina del mileismo", a pesar de la advertencia de la actual presidenta de La Libertad Avanza.

"Las Fuerzas del Cielo expresan el mileismo puro. Son los pibes que militaban a Javier (Milei) hace 10 años. Saben lo que piensa antes de que lo diga", deslizaron desde la facción oficialista.

La disputa entre las diferentes tribus libertarias se desató el pasado 16 de noviembre luego de que el tuitero liberal Daniel "El Gordo Dan" Parisini hiciera un llamado a convertirse en el "brazo armado" de La Libertad Avanza durante el lanzamiento de la agrupación política Las Fuerzas del Cielo, en la localidad bonaerense de San Miguel.

En ese controvertido encuentro partidario estuvieron presentes el diputado bonaerense Agustín Romo; el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; el legislador Santiago Santurio; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, entre otros.

Durante aquel acto, los dirigentes que integran la facción manifestaron que la agenda del espacio es formar cuadros políticos que salgan a "defender" públicamente al Presidente y ganar la "batalla cultural" en Argentina. En esta línea, cerca del sector partidario oficialista aseguraron que, para convertirse en la "Guardia Pretoriana" del mandatario nacional, están dispuestos a "chocar" con quienes pretendan "atacar" al presidente libertario Javier Milei.

Ante este escenario, la hermana del Presidente había decidido ungir a Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, como referente de la juventud libertaria durante un acto en Córdoba y así contrarrestar la avanzada de los militantes digitales de Milei. En el mapa político del Gobierno los Menem ocupan un lugar central. No sólo por la admiración del actual jefe de Estado por la figura del ex presidente de la Nación, sino también porque dos integrantes de la familia ocupan puestos importantes de la gestión: Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y Eduardo "Lule" Menem (subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia).

Como contrapartida a la estrategia de Karina Milei de encumbrar al sobrino del titular de la Cámara Baja, Las Fuerzas del Cielo no parecen haber escuchado las advertencias de "El Jefe" y tienen pensado redoblar la apuesta. No obstante, matizaron la confrontación al aclarar que el armado de los influencers oficialistas no interfiere "para nada" con el que lidera la hermana del mandatario nacional.