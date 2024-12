El Gobierno negó un pacto con los K por Ficha Limpia

El Gobierno Nacional negó la posibilidad de un acuerdo legislativo con el espacio que conduce la exvicepresidenta Cristina Kirchner por Ficha Limpia y anunció el apoyo del oficialismo al proyecto.

“No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y eso implica que nunca va a haber un pacto con Cristina”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. Asimismo, cuestionó “el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición” que responsabilizaron al bloque de La Libertad Avanza por la falta de quórum en la frustrada sesión que trataría el proyecto, y aseveró que el presidente Javier Milei “intenta no responder idioteces”.

“El Gobierno está a favor de la Ficha Limpia, no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado porque quien fue condenado por un acto de corrupción, no tiene ninguna razón de ser en un país normal para que vuelva a manejar fondos públicos y que vuelva a manejar los destinos de la patria”, argumentó el funcionario.

“Indignación por la hipocresía”

En la misma línea, afirmó: “Causa algo de indignación el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición acusándonos de cualquier cosa, una de ellas es de un pacto impunidad y no sé cuántas pavadas más”. “El proyecto de Ficha Limpia se presentó en 2016, pasó por allí el presidente Mauricio Macri, pasó por allí el presidente Alberto Fernández, y el proyecto no se trató”, deslizó, y prometió: “En algún momento va a ser una realidad”.

Por su parte, el vocero aseguró que el oficialismo busca aplicar modificaciones a la idea del PRO, al sostener que “tiene que ser un proyecto donde los malos no dejen afuera a los buenos” en referencia a lo que definió como maniobras de “feudos”.

“Somos el único espacio con el currículum que está limpio. No tenemos ningún tipo de mancha en el currículum”, insistió sobre las intenciones de aprobar Ficha Limpia.

Por último, descartó que el Gobierno apueste a polarizar con la exvicepresidenta, e incluso la acusó de perseguir esa estrategia.

“Si quisiese polarizar, el Presidente le contestaría, incluso en lo último parece que el nerviosismo de la no contestación la llevó a la doctora a tratarlo de idiota y de agraviarlo, de insultarlo”, se burló. “Es parte de la vieja política. Juntos por el Cambio, (Horacio Rodríguez) Larreta, Marcos Peña han jugado con el tema de la polarización y no les ha ido bien. No queremos polarizar, no nos interesa”, concluyó.

Milei y la comunicación con Lospennato

Por su parte, el presidente Milei mantuvo una comunicación con la diputada Silvia Lospennato (PRO) y le transmitió su intención de avanzar con un nuevo proyecto de Ficha Limpia, con el objetivo de que no puedan presentarse a cargos electivos personas que tengan condena penal confirmada. El Gobierno ya había dejado trascender que era “un delirio” las acusaciones de un supuesto “pacto” de La Libertad Avanza con el peronismo para no tratar la iniciativa.

En ese sentido, el primer mandatario chateó con la legisladora que pronunció el discurso más duro después que se cayera la sesión por falta de quorum. “Supongo que los corruptos van a estar festejando. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en la sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, aseguró Lospennato.

Tras esto, Milei le transmitió a la diputada del PRO y una de las vicepresidentes de la Cámara baja, que estaría dispuesto a trabajar con ella para poder sacar adelante un nuevo proyecto que tenga el mismo objetivo de excluir a aquellos que hubieran tenido una condena con el denominado “doble conforme”, es decir, primera instancia y Cámara.