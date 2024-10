Desde “los chinos son todos iguales” a Malvinas

A lo largo de su gestión como canciller en el gobierno de Javier Milei, Diana Mondino protagonizó unas cuantas polémicas y dejó numerosas frases que siguen haciendo mucho ruido. Como cuando dijo: “En la base china nadie identificó que hubiera personal militar; son chinos, son todos iguales”.

La exrepresentante de la diplomacia argentina supo comparar el matrimonio igualitario con tener piojos, y expresó que los kelpers “tienen los mismos derechos que cualquier argentino, negar eso es ridículo”. Mondino llegó a decir que “al ritmo que van las mejoras, tal vez los isleños preferirían ser argentinos”. Y redujo la pelea abierta entre Milei y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez a “una anécdota”.

“Esta es una anécdota que tenemos con España, podría ser de cualquier otro tipo de naturaleza. Es un caso en el que la relación personal (que pudiera o no haber) no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad y la comunidad”, planteó la diplomática en el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

España retiró a su embajadora en el país y Mondino, deslizó: “Era un comentario muy lateral, donde no se nombra a nadie en particular. No es un agravio a España, no es ni siquiera un agravio a una persona en España, es un comentario, pero cada uno interprete como quiere”.

En septiembre, Mondino anunció un acuerdo entre Argentina y el Reino Unido para el regreso de los vuelos a las Islas Malvinas desde San Pablo (Brasil) y Córdoba.

Pero fue duramente cuestionada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. “La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares. ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte?”, lanzó la vice.

Y en lo que pareció una respuesta a Villarruel, Mondino remarcó: “Transitando el camino empezado, con acciones concretas y no retórica vacía, vamos a recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas”.