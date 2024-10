El gremio más duro de la AFIP presentó un amparo judicial contra el decreto de Milei que disuelve el organismo y denunció que Misrahi continúa cobrando 32 millones de pesos

¿Hay sueldos millonarios en la AFIP? “NO”, respondió de manera tajante el abogado y sindicalista de las 62 Organizaciones Peronistas y titular de la Unión del Personal Superior de la AFIP, Julio Estévez (h), y hasta se animó a mostrar su propio recibo de sueldo que alcanza una cifra cercana a los dos millones de pesos.

Una cifra que no es despreciable en ningún puesto laboral pero que parece escaso si se toma nota que su gremio está compuesto por profesionales, en su mayoría contadores y abogados que trabajan en el organismo recaudador y que fiscalizan empresas gigantescas en el país.

“Así como yo muestro mi recibo de sueldo y lo pueden mostrar el resto de mis compañeros de la comisión directiva para que se vea que no hay sueldos millonarios entre los trabajadores desafío a que Florencia Misrahi, la titular de la disuelta AFIP y en los papeles y, hasta el momento, la posible presidente del organismo que reemplazará a la desaparecida estructura y que llevará el nombre de ARCA, ”muestre su propio recibo de sueldo porque no figura en ningún lado que dejo de cobrar cerca de 30.000 dólares o 32.000.000 millones de pesos por mes por haber sido puesta en el cargo políticamente por recomendación de la familia de Luis Caputo".

En teoría y como sucedió en el pasado, los sueldos millonarios siempre los cobraron los puestos políticos y no los de carrera dentro de la AFIP.

Ahora bien, la AFIP no existe más por decreto presidencial pero el gremio de Estévez ha decidido recurrir a la Justicia para que declare inconstitucional esta orden presidencial de disolver un organismo autárquico, con convenios colectivos de trabajo consolidados y creado durante la presidencia de Carlos Menem para poner orden y terminar con los abusos de la vieja DGI de los militares, creada por el general Juan Carlos Onganía, a la que se pretende volver.

Los abogados gremiales explicaron que se presentaron ante la Justicia Federal para obtener una sentencia que ordene retrotraer la situación de hecho al estado anterior al dictado del Decreto impugnado, "…hasta tanto sea resuelta la cuestión de fondo planteada, (acción declarativa de inconstitucionalidad de la medida) en tanto que su aplicación inmediata genera o generará en lo inmediato, graves, irreparables y actuales perjuicios al Estado Nacional, y a los trabajadores del Organismo Fiscal. Subsidiariamente, habiendo disuelto la AFIP, basándose en las facultades delegadas al PEN mediante la Ley N° 27.742, se busca obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto presidencial.

De esta manera se ponen al frente de la estrategia de judicialización gremial contra la medida que podría afectar a más de 3.100 trabajadores según las propias declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Para Julio Estévez, la AFIP ya hizo el recorte y “paso la podadora o motosierra por los nervios y el temor que produjo la intempestiva declaración del viernes de Adorni. Lamentablemente, el daño que ya se hizo no se puede retrotraer, más de 1.700 empleados de los más experimentados han pedido su retiro de la ex AFIP, sólo por esa situación y se va gente de los más preparada para combatir la evasión fiscal y el trabajo en negro. Además, la repartición está literalmente paralizada con una histeria colectiva y caos que no se vivió nunca en nuestra institución desde que se creo”.

La situación es alentadora para todo aquel que quiera evitar pagar impuestos porque según se explicó, "No podemos ni siquiera enviar una comunicación simple vía electrónica ya que absolutamente todo – nuestra papelería, los sistemas, nuestras credenciales, ropa, móviles, convenios nacionales e internacionales, contratos, todo es todo- dice “AFIP” y la AFIP fue brutalmente disuelta con un decreto que esperamos en breve se declare inconstitucional. No tienen ni siquiera el dominio del ARCA para poder funcionar. No se entiende el anuncio. Hicieron un anuncio y no supieron ni como implementarlo correctamente.

Los trabajadores de la AFIP consultados coincidieron en señalar a Florencia Misrahi como la gran responsable de esta medida improvisada.

"A la ex Administradora Federal hoy Directora Ejecutiva Florencia Misrahi, que fue la generadora de esto y que muestra el odio y desprecio que tiene hacia todos los trabajadores que dependen de ella sólo le pedimos una cosa: deje de hacer más daño mostrando su inoperancia y cumpla con el mandato del ejecutivo y bájese el sueldo de sus actuales 32 a 4 millones que es lo que gana un Ministro Nacional como comunicó oficialmente la Presidencia de la Nación.