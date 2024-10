Desde el PRO descartan una coalición en el Congreso con La Libertad Avanza

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anticipó acuerdos electorales por distritos entre el PRO, partido que integra, y La Libertad Avanza, al tiempo que descartó la construcción de una coalición en el Congreso. Además, llamó a la revisión de las formas del presidente Javier Milei contra los legisladores con espíritu crítico.

“Va a ser una decisión de cada distrito. Tenemos un frente muy heterogéneo, querer sostener un enlatado hacia todos los distritos con un acuerdo en la Rosada es imposible. Vamos a tener que analizarlo, tiene que ver con una discusión de conveniencia electoral y de identidad de cada frente a nivel provincial”, sostuvo Torres en una entrevista a Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: “No imagino que haya una decisión que condicione a todas las provincias. Si hay conversaciones, no es nuestro caso, pero es probable que en algunas provincias haya un acuerdo electoral con el Gobierno”.

Asimismo, planteó que los dirigentes de su espacio deberán ser cautos e inteligentes a la hora de tomar una decisión que “no comprometa a distritos que no piensen igual”, y rechazó la posibilidad de negociar en base a la habitual lógica de “toma y daca” de la política tradicional.

“El PRO fue coherente con la disciplina del bloque, incluso con algunas discusiones internas, pero hay que tener sentido común. Parece que no está permitido pensar distinto. Si pensás distinto, sos un traidor a la patria y, si pensás igual, sos un héroe en el Parlamento”, cuestionó el gobernador, y aclaró: “Hay cuestiones que se van a acompañar porque creemos que es necesario hacerlo, y hay otras que no, porque no coincidimos, y será fundamentado”.