El Presidente viralizó un video que parodia a los kirchneristas y los compara con zombis

El presidente Javier Milei compartió hoy en redes sociales un video que muestra a referentes del kirchnerismo personificados como si fueran los zombies, aunque en este caso infectados con el virus "Ku-K 12".

Una voz en off narra que todo arrancó hace 12 años, cuando el virus "comenzó no solo con la destrucción Argentina" sino también con "la destrucción de mentes".

"Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos atrapados en una ceguera que los consumió por completo", se narra en el video, mientras se intercalan imágenes de Néstor y Cristina Kirchner, Roberto Baradel, Sergio Massa y Alberto Fernández en "modo zombie", caminando en un mundo devastado.

🇦🇷 | El presidente Javier Milei (@JMilei) publicó en sus redes un video hecho con IA que ironiza sobre el "Virus Ku-K12" de @ferdelucaok: "Muchas gracias a todos los que han despertado...!!!". pic.twitter.com/BtWO6ngD43 — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 19, 2024

Otros de los personajes que pueden apreciarse en el video son el músico Fito Páez y la actriz Florencia Peña, a quienes la voz en off acusa de haberse infectado "solo por conveniencia" y "a cambio de beneficios".

"El país se sumió en el caos caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que lo llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados, algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy Ku-K 12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue pero ahora no contagia, se ha vuelto vulnerable", prosigue el relato en off.

Y concluyó que "en medio de la destrucción una esperanza ha surgido", al mostrar un león que alude a Milei. .

El Presidente compartió el corto junto a la frase: "Muchas gracias a todos los que han despertado. Viva la libertad, carajo".

El video se volvió viral en las redes sociales, pero los políticos y artistas aludidos no habían hecho referencia al tema hasta el momento.