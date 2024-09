Escándalo: Milei comparó en un video a kirchneristas con zombies

El presidente Javier Milei compartió ayer en redes sociales un video que muestra a referentes del kirchnerismo personificados como si fueran los zombies, aunque en este caso infectados con el virus “Ku-K 12”.

Una voz en off narra que todo arrancó hace 12 años, cuando el virus “comenzó no solo con la destrucción Argentina” sino también con “la destrucción de mentes”.

“Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos atrapados en una ceguera que los consumió por completo”, se narra en el video, mientras se intercalan imágenes de Néstor y Cristina Kirchner, Roberto Baradel, Sergio Massa y Alberto Fernández en “modo zombie”, caminando en un mundo devastado.

Otros de los personajes que pueden apreciarse en el video son el músico Fito Páez y la actriz Florencia Peña, a quienes la voz en off acusa de haberse infectado “solo por conveniencia” y “a cambio de beneficios”.

“El país se sumió en el caos caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que lo llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados, algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy Ku-K 12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue pero ahora no contagia, se ha vuelto vulnerable”, prosigue el relato en off.

Y concluyó que “en medio de la destrucción una esperanza ha surgido”, al mostrar un león que alude a Milei.

El Presidente compartió el corto junto a la frase: “Muchas gracias a todos los que han despertado. Viva la libertad, carajo”.

El video se volvió viral en las redes sociales, pero los políticos y artistas aludidos no habían hecho referencia al tema hasta el momento.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Dirigentes de la oposición reaccionaron ayer contra el video difundido por el presidente Javier Milei en el que comparó al kirchnerismo con un virus que transforma a seres humanos en zombies, y advirtieron que “el mensaje es claro y es clara la amenaza”.

Uno de ellos fue el dirigente social Juan Grabois, quien en sus redes se dirigió al mandatario y escribió: “El mensaje es claro y es clara la amenaza. Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia. Tenés el virus de Nerón. Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes”.

“Ya estamos despiertos y no se aguanta más. Tenés que laburar para solucionarle la vida a los argentinos, no postear boludeces.

La diputada Natalia Zaracho fue otra de las que salió al cruce del material: “Milei, la condena del futuro de miles de personas la generó la crisis del modelo económico que vos representás en los 90 y 2001”. “Con Cavallo, Bullrich, Sturzenegger, ¿te suena? Los mismos que son tus funcionarios y modelos a seguir. Ponete a gobernar. Sos un ridículo”, sostuvo la legisladora.

Por su parte, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio prefirió apelar a la ironía: “Nací con el virus peronista en sangre y moriré con el virus peronista”, escribió en X. Su compañera de bancada Nora del Valle Giménez calificó el video como “de muy mal gusto” por mostrar a dirigentes “supuestamente ´infectados´ por una virus responsable de ´la destrucción argentina´”.