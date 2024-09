“El que no lo vote estará en contra de la sociedad”

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (HCDN) y diputado nacional José Luis Espert respaldó el Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei, y aseguró que “los que no quieran votarlo estarán en contra de la sociedad”.

“Este presupuesto lo que busca es terminar con la inflación. Lo segundo, es que no hay suba de impuestos, se piensa en la gente en particular y en los trabajadores, en los que generan valor”, definió en una entrevista con el programa “Esta Mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

En la misma línea, el legislador resaltó: “Los que no quieran votar este presupuesto 2025 estarán en contra de la sociedad. Acá no hay magia. Acá nosotros no le vamos a mentir a la gente”.

Tras la presentación que realizó el mandatario, el legislador remarcó que “sin déficit cero, no se puede hacer nada”, al tiempo que le exigió a los bloques opositores que “dejen de sancionar leyes que indexen el gasto público”.