Expectativas de cara al tratamiento del Presupuesto y Cálculo de Recursos 2025

Los concejales Pablo Petraglia, presidente del bloque de Unión por la Patria; Belén Veronelli, de La Libertad Avanza Oficial; Mariano Spadano, de Juntos; y Juan Cornaglia Re, de La Libertad Avanza, se refirieron a los puntos del debate que se espera este viernes 3 de enero, cuando se trate el Presupuesto y Cálculo de Recursos 2025.

Cabe destacar que ese día habrá una asamblea de concejales y mayores contribuyentes, y luego la sesión para tratar el Presupuesto y el Cálculo de Recursos.

“Abandono” de Nación

“Tenemos sobradas dudas respecto de los fondos y hay algunas sorpresas muy interesantes que denotan lo que está pasando no solo en Junín, sino a nivel nacional”, esbozó Petraglia en diálogo con TeleJunín, y agregó: “Por ejemplo, el Presupuesto será de 47 mil millones de pesos, la Municipalidad pone 25 mil millones; la Provincia, 22 mil millones; y el Estado nacional, 14 millones, o sea, 0,03 por ciento. Esto último jamás se dio. Nunca en la historia hubo tal abandono del Estado nacional hacia la ciudad y esto se ve por las obras que están paralizadas”.

“El abandono de la administración de Milei hacia la ciudad de Junín es casi escandaloso: son 14 millones de pesos en un Presupuesto de 47 mil millones”, reiteró el concejal.

Recordó que del Presupuesto Nacional 2025 para Junín no había nada de obras, a excepción de la del Juzgado Federal que iba con el presupuesto del Poder Judicial. “No hay nada para lo que es viviendas, Ruta 7 ni el paso bajo nivel”, apuntó.

A la pregunta por el paso bajo nivel, sobre si se tapaba o no la obra, el edil opinó que lo peor que podría pasar es que no se haga la obra, que la misma se tiene que terminar. “Es un fracaso total decir que se paraliza una obra y que la única solución es hacer una apertura para que pase alguien. Pero la gente tiene razón en reclamar”, dijo.

Suba de tasas

Petraglia hizo referencia al aumento de las tasas, cuestionando por qué Junín se está convirtiendo en una de las ciudades más caras.

“Este año tenemos un 10 por ciento mensual acumulativo de las tasas, es decir, la inflación te subía el 4 por ciento, pero la tasa te subía un 10. Y no es que ese 10 iba en mejores obras o al bolsillo de los empleados municipales, porque la paritaria no era tampoco por el 10 de aumento”, advirtió.

“Y ahora se prevé también un aumento del 28 por ciento, con la licencia para el intendente de que aumente o reajuste a lo largo del año. Me parece que esas no son las vías adecuadas para esquilmar a los flacos bolsillos de los juninenses”, opinó el concejal.

Respecto a si se espera que la sesión del 3 de enero sea “álgida”, Petraglia respondió que se estima que cada uno tratará de persuadir, más allá “de que estuvieran los votos o no”.

Para Petraglia, en Junín las tasas no son bajas, sino que desde hace tres años que están subiendo. “Cuando dicen que ponen luces LED para bajar el consumo, entonces, ¿en qué quedamos? Si bajás el consumo, tendrías que bajar el monto de la tasa. Hablan de autonomía municipal y lo primero que hacen es asustarse por lo que dice Milei sobre las tasas en los servicios; y yo no sé cuánto bajará la cobrabilidad de la tasa que va asociada a la boleta de gas, por ejemplo. No sé cómo están haciendo para percibir”, manifestó el edil. Afirmó que un 38 por ciento el porcentaje de cobrabilidad era bajísimo y que nunca estuvo así.

Ante la acotación de que una de las quejas de la gente era que el combustible en Junín era más caro que en otras jurisdicciones, Petraglia dijo que estaba presupuestado 8 pesos por litro y eso era motivo de debate. “En términos de recaudación es inexistente, es más una cuestión política”, dijo.

Por su parte, la concejal Veronelli aseguró que no acompañará la suba de tasas.

“En lo que es general, sí voy a acompañar el presupuesto. En lo que no voy a acompañar es en lo particular, el pack de tasas que está dentro de la factura de gas y no acompañaré lo que es la tasa de trazado urbano o combustible, como le quieran llamar, ya que nosotros habíamos presentado proyecto para derogarlo, del mismo modo que se está haciendo a nivel Nación, y no se pudo tratar bien en el Concejo, así que tampoco lo voy a acompañar”, señaló la edil libertaria.

“Soluciones a problemas de la ciudad”

Spadano destacó que las cuestiones más importantes que contempla el presupuesto incluyen “soluciones a diferentes problemas de la ciudad, como es el paso bajo nivel.

Contempla obras en los barrios, como mejoras en el alumbrado público con la incorporación de mil luminarias nuevas, 200 cámaras de vigilancia, 30 cuadras de cordón cuneta, 30 cuadras de estabilizado, mejoras en el parque Borchex, mejoras en el PNLG, mejoras en diferentes plazas de la ciudad, obras de cloacas, de agua, nuevos pozos de bombeo de agua potable, refacciones en la torre de control del aeródromo, entre muchísimas cosas más”.

Asimismo aseguró que contempla “ayuda a las familias más vulnerables, a instituciones de la ciudad que son muy importantes”; y, en otro orden, “también a mantener el relleno sanitario y sostener la seguridad en el partido”.

“Desearíamos que todos los concejales lo voten. Considero que no votar el presupuesto es decirle no a todo lo que se piensa hacer en la ciudad y el partido de Junín”, resaltó Spadano.

Rechazo y cuestionamientos

Para el concejal Juan Manuel Cornaglia Re, de la otra ala libertaria tras la ruptura del bloque de LLA, “el presupuesto 2025 no deja de ser un ejemplo más de decisiones demagógicas que claramente favorecen al sector político en lugar de pensar en el contribuyente”.

Al ser consultado, señaló que “lejos de reducir el Estado o bajar impuestos, el Ejecutivo pretende que el Municipio se meta cada vez más en las vidas de los juninenses, agrandando el Estado y sus facultades, lo que se traduce en un aumento de tasas que ofrecen nula contraprestación en proporción a lo pagado”.

“Se habla de una baja cobrabilidad, por debajo del 40%, y en lugar de pensar proactivamente en optimizar gastos, ofrecer un mejor servicio y/o bajar los costos, la única solución que se les ocurre es continuar aumentando las tasas”, cuestionó.

Asimismo, refirió que “hay muchísimas tasas que siguen siendo ilegalmente cobradas (en las boletas de los servicios), inconstitucionalmente calculadas (25% de alumbrado público que no tiene ninguna proporcionalidad con el servicio prestado) o afectadas (solo el 55% de lo pagado en concepto de mantenimiento de red vial se destina a esa finalidad)”.

Según Cornaglia Re, “son muchas de las cuestiones que planteé durante el año, con las que el Ejecutivo claramente no comulga, ya que en este presupuesto todo eso sigue igual y no hay intenciones de cambiarlo”.

Asimismo, remarcó: “A pesar de arrogarse las medallas de la transparencia, nada se informa sobre el destino del dinero de tasas afectadas: ni los concejales tenemos acceso a las claves del sistema Rafam ni se contestan los pedidos de informes. No sabemos cuánto se paga por mes en concepto de alumbrado público a EDEN y cuánto se destina a reparaciones de la luminaria pública o si sobra dinero, porque se supone que es una tasa afectada. No sabemos cómo ni en qué se gasta la ingente cantidad de dinero que se recauda en concepto de tasa complementaria de seguridad policial. Y así con casi todo”.

Consideró que “un Estado que exige el cumplimiento de la ley debería ser el mejor ejemplo de ello, no el mayor infractor. Y es por ello que voy a rechazar el presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositivas del 2025”.