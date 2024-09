Ganó Milei con el apoyo clave de 5 radicales

En una sesión cargada de tensión en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados lograron torcerle el brazo a un amplio sector de la oposición, que no logró reunir los dos tercios de los votos para insistir en la ley que pretendía una mejora en los haberes jubilatorios y que fue vetada por el presidente Javier Milei. La votación arrojó 153 votos a favor de insistir con la norma, frente a 87 negativos y 8 abstenciones. Al momento de votar había 248 diputados presentes; ergo, los opositores necesitaban reunir 166 voluntades para alcanzar los dos tercios.

Con el resultado de esta votación, el veto del presidente Milei queda firme y el Congreso se quedará sin posibilidad de volver a insistir en la norma en lo que resta de este año parlamentario. Así lo establece la Constitución Nacional.

El oficialismo, en alianza con el bloque Pro, un mosaico de bloques aliados y media docena de diputados radicales, logró reunir poco más del tercio de las voluntades que necesitaba para blindar el veto presidencial. Para consolidar este número fue clave el aporte de los cinco diputados radicales que ayer se retrataron con el presidente Milei -Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat- como así también la abstención del bloque de Innovación Federal, cuyos integrantes responden a los gobernadores de Río Negro, Misiones y Salta.

Los ocho integrantes de esta bancada, al igual que los cinco radicales, habían votado a favor de la ley en la sesión del 3 de junio pasado. Sin estos apoyos, el veto se caía.

“Hoy los jubilados van a perder. No van a ganar ustedes, no vamos a perder nosotros, van a perder los jubilados que no encuentran una solución. Sobre cómo consiguieron el número, me voy a eximir de hablar.

La verdad es que las imágenes, las fotos en la Rosada, los acuerdos degradan cada vez más la política”, asestó el diputado Juan López, de la Coalición Cívica, en alusión a la foto que retrató a Milei con cinco diputados de la UCR que anticiparon que sostendrán el veto presidencial sobre la ley jubilatoria.

La ley vetada establecía una mejora en los haberes jubilatorios con la recomposición del 8,1% por la inflación de enero que no fue reconocida por el Gobierno. Asimismo, ratifica la fórmula de movilidad que impuso el Gobierno por decreto, por la cual se actualizan los ingresos de los jubilados por inflación.

Además, proponía un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas. Estos dos artículos son los más resistidos por el Poder Ejecutivo, que advirtió que la norma implicará un costo fiscal del 1,2 puntos del PBI.

La sesión se desarrolló en un clima de tensión dentro y afuera del recinto, donde se tiene lugar una manifestación convocada por agrupaciones kirchneristas y de izquierda. Oficialistas y opositores pulsearon los votos hasta último momento. El quorum se alcanzó con la presencia de todos los bloques, incluidos los cinco radicales que ayer se retrataron con el presidente Milei.

Esta deserción de un puñado de radicales a favor del Gobierno provocó un cimbronazo en el bloque que comanda Rodrigo De Loredo y se reflejó en el debate en el recinto con cruces entre los correligionarios que están más cercanos y más distantes del Gobierno.

El tucumano Campero, con un discurso provocador, reivindicó su apoyo al presidente. “Este veto obligaba al Gobierno a emitir o a endeudarse, y eso generaba inflación, y esa inflación es lo que ustedes buscan para desestabilizar al Gobierno”, enfatizó Campero apuntando al kirchnerismo en uno de los momentos más calientes de la sesión.

La santacruceña Roxana Reyes, si bien no fue de la partida de radicales que acudió a la Casa Rosada, también sinceró su acercamiento al oficialismo. “Estamos de acuerdo en que los jubilados deben ganar más, pero también que los niños deben comer cuatro comidas al día. Ganó Javier Milei y el que define el plan económico es él. El veto refleja que no está la plata para pagar la ley. Obliga a emitir, a generar deuda o crear otro impuesto”, enfatizó la santacruceña Roxana Reyes, quien sinceró así su acercamiento al oficialismo. A la hora de votar se ausentó del recinto.