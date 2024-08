Argentina negó la violación del espacio aéreo de Chile

El Gobierno negó la presunta violación al espacio aéreo de Chile para despegarse de una denuncia que surgió a partir de las declaraciones de la ministra de Defensa del país trasandino, Maya Fernández Allende.

“Ayer cerca de las 20, en la zona oriental del estrecho de Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado. Ante lo cual, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) activó los protocolos despegando los aviones F-5 en resguardo de nuestra soberanía”, señaló la funcionaria del presidente Gabriel Boric y amplió: “Posterior a eso, se perdió el contacto de ese tráfico aéreo y en este momento se está llevando una investigación que es lo que corresponde”.

En tanto que el portal chileno Bio Bio consignó que la presunta violación del espacio aéreo provenía de Argentina. En el Gobierno argentino aseguraron que no recibieron “ninguna queja formal” por parte de Chile.

“Ningún avión militar estuvo involucrado en cruzar la frontera chilena. No nos vamos a hacer cargo de algo que no tenemos responsabilidad”, aclaró una alta fuente del Gabinete de Javier Milei, presidente de la Nación. Desde el Ministerio de Defensa, que comanda Luis Petri, explicaron a este medio que “en los tiempos de interceptación de Chile no encontraron a nadie cuando salieron a rastrear”. Por su parte, desde la Cancillería, el equipo de Diana Mondino coincide con el Ministerio de Defensa argentino y sostiene que no recibieron ningún requerimiento por parte del gobierno de Boric.

La información surgió a partir de una denuncia que recibió el Ministerio de Defensa de Chile. Incluso, hubo imágenes que circularon en redes sociales sobre la presunta violación del espacio aéreo chileno. Ante ese escenario, las FACh desplegaron aeronaves F-5 desde Punta Arenas para inspeccionar la zona señalada.