El Gobierno respaldó a la oposición venezolana de cara a las elecciones

En la previa a las elecciones de Venezuela de mañana, el presidente Javier Milei se comunicó con la líder opositora María Corina Machado y le brindó su apoyó los venezolano en “esta lucha por la libertad”.

María Corina Machado a pesar de ser la referente de la oposición venezolana y favorita en las encuestas no podrá competir en las elecciones de mañana debido a que se encuentra inhabilitada políticamente por un organismo del gobierno para ejercer cargos públicos. En su lugar se presentará Edmundo González Urrutia quien buscará hacerle frente al actual presidente Nicolás Maduro.

En ese marco, desde Francia, Javier Milei llamó a Machado para expresarle su apoyo a ella y todo su espacio en los comicios de mañana, acción que la dirigente agradeció en su cuenta de X (ex Twitter).

“Tuve una grata conversación hoy con Javier Milei, presidente de Argentina a quien agradecí por el apoyo y compromiso de su gobierno y del equipo político de la Cancillería durante estos meses tan difíciles para los venezolanos y para nuestra gente en los comandos de campaña” escribió Machado y añadió: “Le reiteré mi confianza en el inquebrantable espíritu libertario de los venezolanos y nuestra con vicción de que este 28J será una gesta cívica histórica”.

“El presidente Milei me reafirmo su apoyo a nuestra causa, a los valores democráticos y a la libertad. Gracias, estimado presidente”, cerró Machado su mensaje. A lo que el presidente Argentino le respondió por la misma vía: “Siempre estaremos junto al pueblo venezolano en esta lucha por la libertad”.

En esa misma línea, desde presidencia, manifestaron su deseo de que en Venezuela se “respete” el derecho a votar de sus ciudadanos. “Entendemos que los venezolanos están cada vez más cerca de recuperar la plena democracia”, señaló al respecto el vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Pero además, el funcionario manifestó su “estupor y consternación ante la decisión del régimen de impedirle al expresidente Alberto Fernández su participación como veedor internacional del proceso electoral”.

“Le fue denegada la entrada al país solo por decir que si el oficialismo es eventualmente derrotado debe aceptar el veredicto popular”, sentenció Adorni.

En ese sentido, vale señalar que el ex presidente Alberto Fernández iba a participar de las elecciones venezolanas como veedor internacional, pero a último minuto lo bajaron. “La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad”, detalló al respecto el ex mandatario.