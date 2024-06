Milei sobre la Ley Bases: “Un hito histórico y monumental”

El presidente Javier Milei celebró la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal al sostener que considera “un hito histórico y monumental para la historia”. Además, reveló que la Argentina transita la segunda etapa de su plan económico, “la de emisión cero”.

“Es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Es cinco veces más grande que la reforma de Menem, si a eso le sumamos que el DNI está vigente significa que la Argentina tiene 800 disposiciones de desregulación económica”, calificó luego de que la Cámara de Diputados aprobara el articulado y las modificaciones de la ley sancionadas en el Senado. Asimismo, destacó: “Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, se viene el cambio de régimen monetario”.

“Apuntamos a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, eliminamos fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados”, detalló.

Por su parte, prometió nuevas reformas estructurales, y anticipó que el nombramiento del -hasta ahora- asesor Federico Sturzenegger tendrá lugar la próxima semana. También contó que este jueves, mantuvo un extenso encuentro con el extitular del Banco Central y prometió que presentarán la “Ley de Hojarascas” para avanzar en las desregulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico.

El mandatario reveló que la cartera que encabezará el padre del DNU llevará “a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo”.

El detalle de la realidad económica

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario minimizó la caída de reservas y sostuvo que su gestión sobrecumplió la meta por lo que podría perder “hasta 4 mil millones de dólares”. Además aseguró que avanzará en la reducción de 170 impuestos a 10, y aseguró que cuando termine de reglamentarse la Ley Bases habrá una reducción del Impuesto País.

Para el Presidente, la economía “se está moviendo y hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida”, y destacó que “el salario real está creciendo” y que las jubilaciones “están arriba y en dólares se duplicaron. En diciembre discutíamos la hiperinflación y hoy discutimos los créditos hipotecarios”.

“La dolarización va a ocurrir naturalmente. Es en realidad competencia de moneda. El peso no necesitas que desaparezca, lo que necesitas es que no crezca más. Es un proceso que se va a ir dando con el tiempo”, puntualizó.

Consultado por el bono para jubilados, Milei aseguró que “solo habrá en función de cómo viene la situación y los números fiscales”. “No vamos a mentir ni a engañar a la gente prometiéndole cosas que no hay. Esta política de hacer las cosas con emisión monetaria genera mayor pobreza”, puntualizó.

Por último, volvió a cargar con tra los diputados a los que calificó nuevamente de “degenerados fiscales”, y emitió una sorpresiva crítica contra los propios: “Hay algunos que confunden ser libertario con libertarados. Descubrí que hay muchos más libertarados que liber tarios”.

En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Estado anticipó que tomará acciones contra las prepagas si siguen en alza: “Si cometen excesos, volveremos a recurrir a defensa de la competencia”. “Esa maniobra tuvo una intencionalidad política porque cuando vos mirabas la evolución de los precios te dabas cuenta de que no tenía que ver con las correcciones que uno hubiera esperado”, argumentó . Y agregó: “Yo no voy a llorar por la herencia, porque en condiciones normales no tenés un presidente libertario, tiene que estar todo muy roto.