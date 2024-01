Llaryora calificó a Adorni como "un empleado" por el cruce por el Impuesto País

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rotuló al vocero presidencial, Manuel Adorni, como “un empleado”, luego de que el portavoz negara que el Impuesto País haya sido tema de conversación entre los mandatarios provinciales y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“No estuvo, si hubiera estado sabría que fue un tema central de la reunión. No colabora en nada con una frase desafortunada. Adorni es un empleado", apuntó Llaryora, que fue uno de los invitados al encuentro que se realizó ayer en el CFI.

En esa línea, el cordobés agregó: "Los que estuvimos en la reunión sabemos de lo que se habló. Si uno no estuvo dice lo que le contaron”.

En su habitual conferencia matutina, Adorni sostuvo que en la reunión no “solo no se habló del Impuesto País, sino que no está en discusión”.

“La Oficina del Presidente sacó un comunicado aclarando que cualquier discusión relacionada a la ley o a este trámite legislativo iría más adelante. Es una versión que, por alguna misteriosa razón, llegó a los medios, pero que reviste de total falsedad. Jamás se puso en discusión", remató.

Sin embargo, esta tarde, en diálogo con Radio Rivadavia, Francos volvió a admitir que sí se habló del tema y dejó mal parado a Adorni, que hizo énfasis en que no.

“Con los gobernadores hablamos del Impuesto País, pero no quedamos absolutamente en nada. Fue una conversación, un planteo que hicieron los gobernadores, pero quedó ahí. No acordamos nada”, explicó Francos.