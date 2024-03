Apareció muerto en un freezer, su bisabuela se enteró y falleció de un infarto

Una secuencia de hechos dramáticos se registró durante las últimas horas en la ciudad de Córdoba. Todo comenzó en plena madrugada de este miércoles, cuando un niño de 13 años fue hallado muerto dentro del freezer de su casa. Horas más tarde, durante la mañana, la bisabuela del menor se descompensó al enterarse de la noticia durante una entrevista radial y falleció de un infarto.

El hallazgo del niño fallecido ocurrió en una vivienda ubicada en calle 28 de Julio al 3780, en el barrio Panamericano de la capital provincial. De manera urgente, una ambulancia se dirigió al domicilio antes mencionado y el niño fue trasladado al Hospital de Niños la Santísima Trinidad. Una vez allí, los médicos de turno intentaron reanimar al pequeño pero desafortunadamente no pudieron lograrlo.

“Ocurrió como a la 1 de la madrugada. Yo me levanté a bañarme porque era sofocante el calor que hacía y los mosquitos. En ese momento que me levanté me agarró como una corazonada de madre, me fui a bañar, mi mamá empezó a apagar las luces de toda la casa y se le da por abrir el freezer y encontramos a mi hijo adentro, con espuma en la boca”, dijo entre lágrimas Belén, la madre del menor, en diálogo con el noticiero “Arriba Córdoba” (El Doce).

Aún shockeada por la trágica pérdida de su hijo, Belén agregó: “Entró con un paro y no se pudo hacer nada”.

Durante su relato de los hechos, Belén contó el último ruego que le hizo su hijo antes de morir. “Se despidió porque cuando le dije ‘papá, no me dejes sola’, él abrió los ojos como diciendo ‘dejame’. Ya estaba todo morado y al ratito me llamaron para decime que no se podía hacer más nada”, recordó con evidente angustia.