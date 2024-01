Longobardi: "El portavoz de la revolución es el que menos poder tiene"

La posibilidad real de concretar la “revolución” que propone el Gobierno en un escenario de voto disociado como el que resultó de la última elección, y la necesidad de consenso fue el eje del comentario editorial de Marcelo Longobardi en Esta Mañana, el programa que conduce en Radio Rivadavia.

“La gente votó dispersar el poder, como nunca se ha visto”, dijo el periodista y precisó: “El portavoz de la revolución es el que menos poder tiene y choca institucionalmente con otros que también tienen poder y que son poderes tan democráticos como los que efectivamente obtuvo el presidente Milei”.

“En este contexto es muy complicado. La experiencia está mostrando hasta acá al menos en lo que respecta a la Ley Ómnibus que es muy complicado semejante revolución que postula Milei si no hay un amplio consenso”, aseguró.

“Esto es el voto popular. Es un elemento necesario pero no suficiente para, respetando las reglas, llevar adelante un proceso de semejante nivel de cambio”, consideró.

Longobardi precisó que en este debate no entra en discusión “si el cambio que propone Milei es bueno o malo, esa es otra discusión. No estoy pretendiendo juzgar si el proyecto libertario es bueno o malo. Estoy discutiendo si es viable practicar una revolución si no hay consensos”.

Y recordó que fue “lo que le pasó a la señora Kirchner. Quiso hacer una revolución y encontró obstáculos. Por suerte que los encontró los obstáculos. El primero fue el campo”, concluyó.