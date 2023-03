Una nena de 4 años, testigo de un femicidio en Barracas

Una mujer de 43 años fue asesinada a puñaladas por su pareja en Barracas. El femicidio ocurrió en un hotel ubicado en Martín García y Montes de Oca en la mañana de ayer, según informaron fuentes policiales a Clarín.

La víctima fue identificada como Ana Domínguez y tenía siete hijos. Tres de ellos -dos mellizos de cuatro años y una nena de dos- vivían con la mujer y su pareja en el hotel y estaban presentes cuando ocurrió el asesinato. El acusado fue identificado como Adrián Gordillo (44) y, según pudo saber Clarín, estaba en pareja con Ana desde hacía seis años.

El hecho se descubrió cerca de las 7 de ayer. Además de la Policía, una de las primeras en llegar al lugar fue Sol, la hija mayor de la víctima, fue hasta el lugar. Ella se enteró cuando, bien temprano en la mañana, recibió un llamado de la madre de Gordillo desde Entre Ríos.

"La mamá de él fue quien me dio la noticia, porque él la llamó a ella apenas pasó todo. Ella me dijo ‘Sol, te tengo que contar algo. Falleció tu mamá' ”, cuenta la hija de la víctima. Luego de recibir esa información, la joven de 25 años salió de su vivienda y se dirigió al hotel en el que residía Ana. Una vez en el lugar del crimen, Sol se encontró en el departamento del segundo piso con sus hermanos menores y con Gordillo, quien rápidamente se desentendió de la situación: "Él estaba tranquilo, contó la situación tranquilo. Cuando llegué me dijo ‘Sol, yo me levanté de la cama y tu mamá estaba en el piso’, con una frialdad increíble". La Policía recibió de Gordillo la misma respuesta que Sol.

La joven afirma que sus hermanos fueron testigos del femicidio, y que lo descubrió cuando tuvo un momento para hablar con uno de ellos: "Mi hermanita de 4 años vio el momento. La llevé al baño y ahí le pregunté, ella me dijo ‘sí, papá la pinchó con un cuchillo a mamá acá' y me señaló el abdomen".

Por ese motivo, la fiscal del caso, Susana Calleja (del distrito de La Boca) decidió tomarle declaración a la pequeña para sumar elementos al expediente.

"Minutos antes de entrar al baño con la nena, una de las policías me dijo que le encontraron doce puñaladas a mi mamá. Tuvo una hemorragia interna. Por el momento, no me dieron ninguna otra información. Me dijeron que mañana recién me van a llamar de la morgue para darme la autopsia y reconocer el cuerpo, y ahí me van a comentar cómo proceder", agrega.

Los médicos del Same revisaron el cuerpo y se dieron cuenta que tenía dichas heridas punzantes en el abdomen. Por ese motivo, la Policía informó la situación a la Fiscalía del distrito de La Boca, que ordenó la detención inmediata de Gordillo. Él posee antecedentes por amenazas y violencia de género en el sistema de denuncias policiales.

Ana había recibido asistencia por lesiones y como víctima de violencia de género en dos oportunidades en 2019 y 2022.