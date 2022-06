El salto del dólar pone en guardia al comercio y a los consumidores

En junio, el valor del dólar “blue” acumuló una suba, respecto al peso, de alrededor del 9 por ciento. Si bien después de ese salto histórico en los últimos días la cotización se “planchó”, aquellos puntos de aumento de las primeras semanas del mes ponen en alerta a diferentes sectores económicos cuyos costos de producción podrían estar influenciados por el precio del billete estadounidense.

Hay diversa mercadería que está atada a la cotización del dólar, sobre todo aquella que es importada o que se fabrica en el país pero lleva materia prima o insumos que se deben comprar al exterior; tal es el caso de los neumáticos, de una variedad infinita de repuestos automotores, de productos de consumo masivo como alimentos o elementos de higiene y limpieza, y, en mayor medida, muchos de los medicamentos que se dispensan en las farmacias.

En este mes el dólar paralelo alcanzó, como se dijo, niveles máximos en términos nominales. La última cotización se ubicó en 221 pesos para la compra y 224 pesos para la venta. En la Ciudad, llegó a 227 pesos. También ocurre que hay una brecha de más de 80 por ciento en relación al oficial mayorista y 73 por ciento respecto al minorista. De ahí que podría esperarse que esas variaciones se trasladen a los artículos de mayor consumo.

En una gomería del centro platense aseguraron que el último incremento en los neumáticos y que se dio hace unos días osciló entre el 4 y el 5 por ciento. Eduardo, empleado del local de Plaza Rocha, lo relacionó con el alza en el dólar. “Justo se dio en el momento en que el blue subió”, dijo y añadió, como dato, que más allá de las variaciones en la moneda extranjera el mercado de las cubiertas no deja de mover los precios, y siempre hacia arriba. “Un neumático estándar, para un auto mediano, está entre 25.000 y 50.000 pesos”, añadió al tiempo que calculó en 100.000 pesos promedio una goma para el uso de camioneta.

En cambio, en otro negocio de venta de neumáticos, en ese caso de la ruta 36 entre 45 y 46, Andrés señaló que los valores no se miden en la actividad por las variaciones en el dólar paralelo sino por la cotización oficial, la cual en las últimas semana no ha sufrido modificaciones significativas. Los permanentes aumentos en los costos de las cubiertas, puntualizó el comerciante, están más ligados al juego de la oferta y la demanda que al valor de la divisa.

“La demanda es demasiada y no hay suficiente producto, entonces se encarece. Cada vez nos mandan menos de fábrica. Pero no es por el precio del dólar blue sino porque están ingresando al país menos mercadería importada”, explicó el dueño de la gomería de Lisandro Olmos que aseguró, además, que “quisimos hacer la compra habitual del mes de 1.500 ó 2.000 neumáticos y nos mandaron 600”

Dentro de un rubro similar, Matías Vechiatti, vicepresidente de la Cámara de Repuestos de La Plata -CRAYA-, opinó que el dólar blue no impacta directamente en la formación de precios de los productos importados, pues la mayoría de las marcas, indicó, “toman el dólar de importación, que vale un poco menos que el dólar oficial”. En ese sentido, el comerciante resaltó que “con respecto a la variación del dólar, que subió y bajó en los últimos días, no hubo un aumento de precios. Es posible que en algún momento se produzca un incremento de los productos pero no sabemos si es por ese dólar; yo diría que no, porque el precio no se forma con ese dólar.

Otro de los sectores en los que pueden tener algún eco las tasaciones del dólar es el de los alimentos. Sin embargo, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia, Fernando Savore, subrayó que “no es fácil definir de dónde vienen los aumentos, pero lo cierto es que es algo de todos los días porque todos los días, si no es una empresa es otra, la cuestión que estamos siempre cambiando precios”.

De todos modos, Savore entiende que “la cotización del dólar blue va a impactar en los precios, lo mismo que la problemática de la faltante del gasoil”. El representante de los almaceneros concluyó que “todo redunda en el precio final del consumidor y el impacto lo tenemos todos los días”.

En los supermercados tampoco saben precisar el origen de los últimos reajustes en los precios. “No nos parece que se deban al valor del dólar, porque aumentan todos los meses, aún cuando el dólar se mantiene estable. Creo que los incrementos son independientes de las variaciones del dólar”, afirmó Santiago Brito, uno de los socios de un súper del barrio de La Loma.

Alejandra Gómez es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Plata. Según indicó, “las estadísticas de los aumentos que manejamos señalan que los precios van a acompañando un poco por debajo de la inflación, y eso con la salvedad de que hay medicamentos, por ejemplo los que cubre Pami, que están por debajo de los precios al público, por lo menos un 40 por ciento por debajo”.