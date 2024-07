El blue superó los $1400, subió el riesgo país y cayeron los bonos

El mercado financiero reaccionó con una fuerte suba del dólar, que superó por primera vez la barrera de los $1.400, y una caída de bonos y acciones a las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central.

El blue subió $40 y se vendió a $1.405, mientras que el MEP avanzó a $ 1.389 y el Contado con Liquidación a $ 1.390.

Actualmente, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $914,50, lo que representa una microdevaluación de $2,50 frente al cierre anterior (+0,3%), un movimiento que buscó compensar la inactividad que hubo durante el fin de semana. Frente al contado con liqui, la brecha es del 53,5%.

Por su parte, el MERVAL operó con mayoría de papeles en baja y cae 1,7%.

A su vez, los bonos de la deuda pública también operaron con mayoría de saldos negativos, retrocediendo entre 2% y 4%. En consecuencia el Riesgo País salta 50 unidades para ubicarse a 1.506 puntos, una suba del 3,4%.

Este lunes, el Banco Central (BCRA) compró u$s 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 17.038 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 29.614 millones.

Todo esto impactó en el riesgo país, indicador que hoy avanza 37 unidades y se posiciona en los 1506 puntos básicos (3,43%).

“El mercado muestra menos confianza en la sostenibilidad del esquema actual, seguramente influido por la posición vendedora del Banco Central en el MULC. Esto puede comenzar a generar problemas en la economía real, debido a que genera especulación y expectativas de que haya un ajuste en la cotización del dólar mayorista. La aprobación de la ley bases modificada en Diputados no parece haber compensado esta intranquilidad del mercado”, dijeron los analistas de la consultora económica LCG.

“El Banco Central exageró con la baja de tasas de interés en mayo. Desde entonces, se generó un desanclaje monetario, el mercado cerró todo carry trade que había, se dolarizó y las cotizaciones se escaparon. Y no es fácil desdolarizar, ni siquiera con que haya salido la ley Bases. Por eso el Ministerio de Economía quiere llevar adelante la fase dos del programa, el Banco Central quiere recuperar un instrumento clave de la política monetaria, que es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si en algún momento suben la tasa de interés, también sube la emisión endógena, porque se tienen que remunerar los pasivos monetarios. Por eso, Caputo anunció que la deuda se pasa al Tesoro”, explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

“Con el anuncio que hizo el viernes el Gobierno, el esfuerzo fiscal del Tesoro va a ser mayor, por eso no es extraño que caigan los bonos en dólares. El mercado verá si realmente este sobreesfuerzo fiscal se puede llevar a cabo, por más que en los primeros seis meses hubo déficit cero, y que el Gobierno se muestra comprometido con alcanzar superávit. El driver en el corto plazo no era la ley Bases, sino la entrada genuina de dólares. La llegada de dólares es lo que podría calmar a los inversores en los próximos días”, cerró Camusso en declaraciones al diario La Nación.