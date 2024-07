Se terminó la racha y el blue subió a $1455

Después de 48 horas se cortó la racha bajista de los dólares alternativos que los había llevado a caer más de 100 pesos en dos ruedas como consecuencia del anuncio del Gobierno de que intervendría en el mercado. Este miércoles rebotaron el dólar blue, el MEP y el contado con liqui y se profundizó la caída de bonos y acciones y la suba del riesgo país.

Con este repunte en las cotizaciones el blue subió 50 pesos y terminó en $ 1.455. Aún sigue estando lejos de los $ 1.500 a los que había llegado el viernes pasado, pero al mismo tiempo parece mostrar que hay pocas chances de que perfore en forma sostenida el piso de los $ 1.400.

Entre los financieros, el contado con liqui que eligen las empresas para dolarizarse llegó a $ 1.308, un repunte de 1,8% en el día. Por su parte el dólar MEP avanzó 1,6%, a $ 1.300.

El fin de semana el Gobierno anunció que desde el lunes intervendría en el segmento del los dólares financieros para esterilizar allí los pesos que emite para comprar dólares en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC). El lunes compró US$ 36 millones en el MULC, el martes vendió US$ 3 millones y el miércoles sumó US$ 30 millones. No se informó cómo fue la intervención en el segmento del CCL y el MEP, pero ambas cotizaciones se desplomaron y llegaron a caer 120 pesos en dos días.

Esto le permitió al gobierno achicar la brecha cambiaria.