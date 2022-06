Vidal dijo que le gustaría ir por la presidencia pero que va a estar en el lugar que decida JxC

La diputada nacional del PRO y exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reafirmó ayer que en las elecciones del próximo año le “gustaría” ser candidata a presidenta, pero dijo que va a hacer “lo que sea mejor para Juntos por el Cambio” (JxC) y que eso se va a resolver entre marzo y abril de 2023.

En una entrevista a la emisora cordobesa LV3 le preguntaron si le gustaría ser candidata a presidenta, a lo que respondió: “Por supuesto que me gustaría, pero también he dicho que no hay que poner al carro delante del caballo. Hay una Argentina urgente que no puede estar supeditada a ambiciones personales”.

Vidal participó el miércoles de una recorrida por la ciudad de La Plata junto al expresidente Mauricio Macri y el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, que aspira ser candidato a gobernador bonaerense en los comicios del año que viene.

“Voy a estar en el lugar que me toque, donde yo más pueda aportar. No estoy especulando, voy a hacer lo que sea mejor para Juntos por el Cambio y eso lo resolveremos en marzo y abril del año que viene”, manifestó la legisladora nacional que se encuentra recorriendo Córdoba para mantener reuniones con distintos sectores sociales, productivos y económicos.

La exmandataria bonaerense (2015-2019) participará mañana del encuentro de la Mesa Nacional de JxC, que se realizará en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en una jornada de trabajo con exposiciones y deliberaciones de los principales referentes políticos y equipos técnicos sobre la temática de la “agroindustria e innovación”. “Vamos a escuchar a todos los sectores productivos de la Provincia, también a los referentes de JxC, equipos técnicos de producción y de economía para plantear propuestas al plan que estamos trabajando si la gente nos elige en 2023”, manifestó la legisladora.