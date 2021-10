La Cámpora defendió el congelamiento

La agrupación kirchnerista La Cámpora defendió ayer la medida adoptada por la Secretaría de Comercio de congelamiento de los precios de una canasta de 1432 productos al sostener que se trata de "un puente hacia la recuperación de los salarios" y que "más aumentos no se soportan, después de tres años previos con caída de los ingresos".

"Es la postura más sensata, porque el nuevo listado de precios no busca que las empresas trabajen a pérdida con los productos vendidos. La propuesta es transitar un cierre de año donde ganen por cantidades vendidas y no por precios. Un puente hacia la recuperación de los salarios, que sigue siendo por lejos la variable más postergada", señaló la organización política en un comunicado.