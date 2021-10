Novedoso fallo en un caso de indemnizaciones por despido

Por constancias en la web y transferencias bancarias, una filial de una empresa estadounidense fue condenada a pagar las indemnizaciones del personal de otra que se había ido del país por la crisis del 2001/02 con la que se demostró que estaba vinculada.

Se trata de CW Comunicaciones - filial del grupo estadounidense International Data Group (IDG) Inc- que dejó de operar en la Argentina y despidió a todo el personal sin el pago de las indemnizaciones. Por ese motivo, el grupo y su presidente norteamericano fueron condenados por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en forma solidaria al pago de las indemnizaciones, que no efectuaron.

Años después, la empresa volvió a la Argentina como IDC SA. Si bien su denominación social es distinta, a raíz de una demanda de los cesanteados, en la Justicia se demostró que IDC Argentina S.A. en esencia forma parte del grupo IDG Inc.

En consecuencia, ahora la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, condenó el pasado 20 de septiembre extendió la condena sobre IDG Inc. y CW a IDC Argentina quien deberá afrontar con su patrimonio los pagos a abonar los pagos adeudados a los trabajadores reclamantes.

IDC Argentina fue creado por IDG Inc para iniciar nuevamente sus actividades en la Argentina sin cumplir con las obligaciones de pago pendientes. Por esa razón IDC Argentina había rechazado la pertenencia al grupo norteamericano para no hacerse cargo de las indemnizaciones.