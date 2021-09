Fueron exceptuadas de votar las personas con coronavirus

En un fallo que se conoció ayer a la tarde, la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, resolvió que las personas que tengan Covid-19 o síntomas compatibles o son contacto estrecho quedarán exceptuadas de votar en las próximas elecciones legislativas. Para poder ausentarse, deberán presentar “la certificación médica pertinente”.

La magistrada indicó que esas personas “deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de Salud correspondientes” y que algunos de esos motivos será “causa suficiente para justificar la no emisión del voto”.

A la persona que se presente en un colegio, tenga alguno de esos cuadros, y quiera votar, “no se le permitirá el ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto”, sostuvo Servini.

La jueza también aclaró que los fiscales, los delegados y las autoridades de mesa tendrán a disposición la posibilidad de realizarse un testeo de Covid-19 dos días antes de la fecha de la elección.



En la última semana la Ciudad de Buenos Aires el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta difundió una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de ir a votar, a partir de medidas de seguridad sanitaria consensuadas con Servini de Cubría.

Una de ellas es que habrá más escuelas para votar (pasarán de 793 a 1031) con el fin de mantener la distancia social y evitar aglomeraciones, por lo que se estima que una de cada cuatro personas no emitirá su voto en el mismo lugar que en 2019.

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, afirmó que “es muy importante que nadie vaya automáticamente a votar donde siempre, sino que entren en Internet, en el sitio del Ministerio del Interior y se fijen realmente en qué lugar y en qué mesa votan; idealmente, que lleven anotado el sitio de votación y la mesa así no tienen que ni mirar el padrón a la llegada”.



En los lugares de votación habrá facilitadores sanitarios, cuya misión es ordenar el ingreso de la gente y cuidar que se cumplan con los resguardos. También se dispuso que haya una circulación unilateral, una señalética específica para orientar a los votantes y cuartos oscuros con ventilación cruzada.

Se les pidió colaboración a los porteños porque en la reorganización del proceso electoral habrá muy poca gente en los lugares cerrados, solo de 3 a 5 personas esperando en cada mesa, y las colas de gente para emitir el voto se harán en los lugares abiertos, como patios, o en las veredas de las escuelas.

Tendrán prioridad para votar las personas de más de 70 años, con dificultades severas de movilidad o comorbilidades. Durante todo el horario de votación, entre las 8 y las 18, van a poder emitir su sufragio sin necesidad alguna de esperar ni de hacer cola.