Todesca aseguró que se recuperarán los salarios

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que este año se deben "ir recuperando los ingresos" y ello debe suceder "de la mano de la cantidad de empleo", mientras remarcó que "no hay una solución mágica" para la inflación. "Es muy difícil que una economía se recupere y siga creciendo sin el consumo privado y el consumo privado depende de los ingresos de las familias", analizó la funcionaria nacional.

"Hay que tener un poco de paciencia porque venimos de una caída muy fuerte del Producto, tanto durante el Gobierno de Macri como por la pandemia. Hubo pérdida de empleo, pero no tan grande como la esperada cuando hay una contracción de ese tipo", evaluó. En ese sentido, subrayó: "Se tienen que ir recuperando los ingresos y lo tenemos que llevar de la mano de la cantidad de empleo".

"En una crisis se tiende a proteger la cantidad de empleo y luego el ingreso", remarcó Todesca Bocco, quien rechazó la posibilidad de que se brinde un incremento general de los salarios, al argumentar: "El nivel de actividad está afectado y no le puedo decir a un pequeño empresario que dé un aumento porque va a decir ´¿cómo lo pago?".

A su vez, consideró que la inflación es el producto de problemas estructurales de la economía argentina y "no hay una solución mágica". La funcionaria dijo que “estoy de acuerdo en que la inflación está alta y está por encima de los que nosotros proyectábamos para los primeros meses del año". Sin embargo, puntualizó: "Creemos que se va a ir reduciendo.

Si la inflación no está en el nivel que nosotros esperábamos, sabemos que hay que dar más aumentos de los salarios y recuperar los ingresos de las familias".

"Las paritarias tienen cláusulas de reapertura, si los salarios quedan por abajo de la inflación. Estamos de acuerdo con esa hipótesis. Si la inflación es mayor a la que nosotros pensamos, entonces, las paritarias se tienen que ir reabriendo para dar lugar al reacomodamiento de los salarios para que no pierdan en términos reales", afirmó la vicejefa de Gabinete.