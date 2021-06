Cafiero atacó con dureza a Macri

El Gobierno Nacional lanzó durísimas críticas al ex presidente Mauricio Macri por su "nivel de crueldad", luego de que el dirigente de Juntos por el Cambio afirmara que el coronavirus es "una gripe un poquito más grave”. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, resaltó que “la insensibilidad del ex presidente no nos llama la atención, pero nunca pensamos que pudiera llegar a ese nivel de crueldad".

A su entender, "el exceso de politización que siempre le quiso poner a la pandemia, al virus, a la vacuna, dejó de un modo muy marcado, muy al descubierto, lo que verdaderamente piensa". El funcionario nacional agregó que “lo pinta de cuerpo entero; con esa insensibilidad que demostró cuando condujo al país por cuatro años y lo vuelve a hacer ahora". En esa línea, juzgó que ese tipo de actitud "es la filosofía de alguien prepotente por el dinero y por el poder, pensando que nunca le va tocar".

"Es un hombre poderoso y rico, y piensa que tiene acceso a los mejores médicos, tratamientos, que puede ir al exterior a vacunarse, y viajar por el mundo cuando todos estábamos aquí, haciendo contención del virus", afirmó el titular de ministros.

Carne y precios

En tanto, en medio de las negociaciones con el campo, Santiago Cafiero sostuvo que el Gobierno no está en contra de las exportaciones de carne, aunque aclaró que no quiere que eso ponga "en crisis la mesa de los argentinos" y el precio de los alimentos.

"Se trabajó con mucha seriedad", destacó el funcionario nacional, al referirse al diálogo con representantes del campo ante el cierre temporal de las ventas al exterior de carne vacuna por el aumento de ese alimento. En ese sentido, enfatizó: "Se trató de quitar los flashes mediáticos para que se pueda trabajar sin politizar".

Cafiero reiteró que la decisión del Gobierno respecto de las exportaciones respondió a que la carne había registrado un incremento del 70% en un año. De ese modo, aseguró que la administración del Frente de Todos le pidió al campo que presentara "un proyecto y un compromiso para salir adelante y que, fundamentalmente, eso se acompañe entre el precio internacional y el local".

Al resaltar que el Gobierno no está en contra de "un modelo exportador positivo", puntualizó: "Lo que nosotros no queremos es que eso ponga en crisis la mesa de los argentinos, el valor de los alimentos", y remarcó la necesidad de que la carne tenga "un precio razonable para los productos. "Podemos tener una instancia en donde se amortigüe el alza del precio internacional y no repercuta en los precios locales".