Manifestaciones contra la cuarentena con 30 detenidos

Más de 30 personas fueron detenidas ayer durante una manifestación anticuarentena convocada por la agrupación “Médicos por la verdad” para rechazar las restricciones por la pandemia de coronavirus, tras enfrentarse con la policía en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario.

En tanto que en la Ciudad de Buenos Aires manifestantes se congregaron en el Obelisco porteño para expresar su descontento con las medidas de restricción a la circulación impuestas por el Gobierno nacional para mitigar la suba de casos de coronavirus, algo que se replicó en otras ciudades del país. Las manifestaciones se produjeron en el día en el cual Argentina superó las 75 mil muertes por coronavirus.

Desde las 14, unos 600 asistentes protestaron en Rosario sin respetar el distanciamiento social y el uso del tapabocas, contra las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

En un contexto epidemiológico en el cual ayer la provincia de Santa Fe alcanzó los 2296 contagios según datos del Ministerio de Salud de la Nación, los manifestantes anticuarentena se negaron a los pedidos de la Policía de Rosario para disolver la protesta.

La propia jefa de Policía de esa provincia, Emilce Chimenti, quien encabezó el operativo de disuasión, intentó dialogar con los asistentes pero no logró hacerlos entrar en razón.

Ante las reiteradas negativas de los manifestantes, cerca de las 15 la policía avanzó sobre la multitud y hubo forcejeos y enfrentamientos que arrojaron un saldo de 27 detenidos y una policía herida por un golpe de puño en la cabeza.

A pesar de eso, las personas continuaron agolpadas esta vez en una plaza a metros del Monumento a la Bandera, lo que provocó un nuevo accionar de la policía para dispersar a los manifestantes que se negaron a retirarse. Una vez más, se produjeron disturbios y enfrentamientos con disparos de balas de goma realizados al aire para desalentar a los negacionistas, de los cuales otros once fueron capturados.

La secretaria de Control municipal, Carolina Labayrú, pidió que “de una vez por todas los manifestantes entiendan la gravedad de la situación y terminen con esta locura”.

La funcionaria apoyó el accionar policial y confesó: “A mí realmente me dan miedo”, señaló en relación con la actitud que mostraron los manifestantes

Más temprano, fue aprehendido el referente de la organización convocante, “Médicos por la Verdad”, Mariano Emiliano Arriaga Ferré, debido a que pesaba sobre él una orden de captura por los delitos de instigación a cometer delitos, instigación pública y violación de las medidas sanitarias contra una epidemia.