Reforma judicial: la oposición insiste con una sesión presencial

El Frente de Todos, junto a bancadas provinciales, pidió una sesión especial virtual en la Cámara de Diputados para mañana martes para debatir los proyectos sobre turismo y aumento de penas por pesca ilegal, pero Juntos por el Cambio advirtió que solo puede haber deliberación presencial al considerar que venció el protocolo de funcionamiento remoto y entonces sus miembros viajarán a Buenos Aires.

La controversia se plantea porque el principal espacio opositor no acepta prorrogar el protocolo de actividad virtual que venció el pasado 7 de agosto sin que exista un acuerdo sobre el temario que se tratará en septiembre, ya que no quiere que se incluyan la reforma judicial ni el proyecto sobre el gravamen a las grandes fortunas.

El Interbloque de Juntos por el Cambio decidió que sus legisladores del interior viajen a Buenos Aires para asistir a la sesión, que a su criterio solo se puede hacer en forma presencial.

El diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, confirmó que los legisladores viajarán a Buenos Aires al sostener que “si se convoca a esta sesión del martes, consideramos conveniente ir a sesionar de manera presencial porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido”.

Desde abril se viene prorrogando el funcionamiento remoto ya que las sesiones tradicionales no se pueden concretar por las restricciones impuestas por el coronavirus, pero ahora JxC reclama que solo se haga con un temario previo para habilitar la emisión de dictámenes y las sesiones virtuales.

Este requisito no fue aceptado hasta ahora por el Frente de Todos, que junto a otras fuerzas políticas pidió una sesión especial para este martes, aunque previamente se tiene que realizar la reunión de Labor Parlamentaria para debatir entre los jefes de los bloques la extensión de ese protocolo.

El pedido de sesión especial fue realizado el viernes pasado por el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y apoyada por Eduardo Bucca, jefe del interbloque Federal; José Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, y Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

En esa misma jornada, en una nota dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, firmada por Mario Negri, jefe de la bancada radical; el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, y el líder parlamentario de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se pide la sesión presencial y se advierte que si se hace virtual recurrirán a la Justicia.

De esta forma, con la sesión especial convocada para mañana, la Cámara baja retomaría la actividad Reforma judicial: la oposición se pone firme e insiste con una sesión presencial

En Diputados

El Frente de Todos convocó para mañana a un debate virtual, junto a otros proyectos. JxC hace viajar a sus legisladores a capital del plenario, que funcionó por última vez el 4 de este mes, con la aprobación de la ampliación presupuestaria y el proyecto sobre deuda, tres días antes de que expirara el acuerdo para el trabajo remoto.

La intención del oficialismo es habilitar el trabajo remoto con la mirada no solo puesta en los proyectos que tiene que discutir este martes, sino otras iniciativas centrales como la iniciativa que establece un impuesto sobre los grandes patrimonios y el presupuesto que ingresará el 15 de septiembre.