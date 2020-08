El satélite argentino Saocom 1B fue lanzado con éxito desde Estados Unidos

El satélite argentino de observación con microondas Saocom 1B fue lanzado ayer a las 20:18 de nuestro país a bordo de un cohete Falcon 9, de la firma Space-X, desde la base de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos y anoche se encontraba estabilizado en su órbita a la espera de desplegar su antena radar de 35 metros cuadrados.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández afirmó que está "orgulloso" del lanzamiento del satélite argentino Saocom1B, que se lanzó desde la localidad estadounidense de Cabo Cañaveral, y destacó que "esto es la ciencia argentina".

"La Argentina es uno de esos 10 países que son capaces de poner en órbita satélites como este. Lo que me enorgullece es que esto lo hacen científicos argentinos, esto es la ciencia argentina", enfatizó Fernández al seguir en vivo el lanzamiento del satélite desde la Residencia de Olivos.

El satélite, que despegó a las 20.18 hora argentina a bordo de un cohete Falcon 9, se lanzó esta noche con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, la localidad estadounidense del estado de Florida, luego de que el lanzamiento fuera reprogramado en dos oportunidades.

En ese marco, el Presidente resaltó: "Cuando pienso que la ciencia y la tecnología alguna vez dejó de ser un ministerio y pasó a ser una secretaría, y los científicos fueron impulsados a dejar el país y buscar otros rumbos, en un ámbito donde eran permanentemente destratados y maltratados, pienso en cuánto perdió la Argentina durante esos años".

En sintonía, Fernández afirmó que el lanzamiento del satélite "debe enorgullecernos" porque "somos uno de los diez países del mundo capaces de poner en órbita satélites".

"Cuando veo a estos científicos de pie, trabajando, emocionados, abrazándose porque ven que su labor tiene sentido, digo qué bien hace la Argentina en invertir en toda esta gente, porque esta gente es futuro para la Argentina", resaltó Fernández luego de ver el despegue.

Además, el Presidente destacó que "en medio de una pandemia compleja" como la del coronavirus "no hemos parado" con un "emprendimiento que empezó allá por 2007" durante la presidencia de Néstor Kirchner.

"En este contexto celebremos, estemos orgullosos de todos estos científicos, muchos de ellos salidos de la universidad pública. Démonos cuenta de lo importante que el Estado invierta en educación, en ciencia y tecnología. Así vamos a crecer como sociedad, y así vamos a ser un mejor país", manifestó.

Respecto al satélite, Fernández aclaró que "no es un satélite más" sino que "nos permite conocer muchas cosas de nuestro suelo y prever lo que tenemos que hacer para optimizar nuestros esfuerzos".

"Es un satélite que nos permite medir la salinidad de la tierra, prevenir los movimientos de la tierra, de los glaciares, del agua, de los ríos. Todas cosas centrales para aquellos que se dedican a la producción agropecuaria y que tanta riqueza acercan a la Argentina", explicó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que los argentinos "tenemos que estar orgullosos" con el lanzamiento del satélite argentino, ya que "pocos países en el mundo son los que tienen estas capacidades".

"Son proyectos maravillosos y que nos deben enorgullecer a todos los argentinos y argentinas. Pocos países en el mundo son los que tienen estas capacidades, y Argentina es uno. Tenemos que estar orgullosos de eso", resaltó Cafiero desde la Quinta Presidencial.

El lanzamiento del satélite se había previsto originalmente para fines de julio, pero fue postergado el 25 de ese mes debido a decisiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que coordina esa actividad.

El satélite

El satélite de observación Saocom 1B, lanzado anoche al espacio por un cohete Falcon 9 desde Estados Unidos, estaba previsto en el plan estratégico que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) diseñó en 1994.

Construído sobre la infraestructura del Cóndor II que no fue desguazada y reteniendo a parte de los investigadores de la disuelta Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), en la Conae confluyeron también científicos que venían con experiencias en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa estatal rionegrina Invap.

El Saocom 1B presenta un completo repertorio de capacidades, entre las que se cuentan evaluar la humedad de los suelos y dar soporte a emergencias dentro de lotes de 150 metros cuadrados, brindar datos sobre el mejor momento para sembrar o fertilizar, generar información sobre crecidas de cursos de agua, desplazamientos de suelo, actividad de volcanes o el estado de bosques, glaciares y humedales.