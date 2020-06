Fernández defiende la expropiación de Vicentin

El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer en La Rioja que el Gobierno "está rescatando una empresa, no quitándosela a nadie", en referencia a la expropiación de Vicentin, y advirtió que si no se interviene esa agroexportadora "va a quedar para capitales que no son argentinos".

"Que no nos confundan más, es un acto de racionalidad económica, que es garantizar que ese polo cerealero no se siga extranjerizando", insistió el mandatario al defender la medida, y agregó: "Por más que algunos se quejen, yo creo en eso".

Fernández remarcó, además, que el futuro manejo estatal de la empresa Vicentin tendrá que "hacerse con toda seriedad y no debe entrar la política", mientras que aclaró que él cree en el capitalismo, "pero en el "productivo" y en el que "genere ganancias para todos, para los empresarios y los que trabajan".

"El manejo de esa empresa debe hacerse con toda seriedad, no debe entrar allí la política y lo vamos a hacer en ese sentido", remarcó en la conferencia de prensa que brindó en La Rioja junto al gobernador, Ricardo Quintela, tras haber recorrido una fábrica textil.

"Yo creo en el capitalismo, en el mejor capitalismo, en el agente productor más que en el financiero. En ese capitalismo creo y lo voy ayudar y potenciar", enfatizó el mandatario.

Más temprano, Fernández había ratificado su decisión de avanzar en la expropiación de Vicentin, luego de la reunión que mantuvo el día anterior con el CEO de la compañía, Sergio Nardelli, al considerar que "no hay otro modo" para "rescatar la empresa".

"La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo", sostuvo el jefe de Estado.

El Presidente, además, dijo: "Saben que no tienen aire y que solo el Estado puede socorrerlos, pero quieren acordar con el Estado porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones que existen por sus manejos".

En los días previos, el Gobierno había abierto la puerta a estudiar "alternativas superadoras" para encontrar una salida al fuerte endeudamiento y el default de Vicentin, en medio de las enormes resistencias provocadas por el proyecto de expropiar la empresa, aunque ahora el Presidente consideró que esa medida es la única alternativa.

Comisión investigadora

El oficialismo avanzó ayer en el Senado con un proyecto para crear una comisión investigadora sobre los préstamos del Banco Nación a la empresa Vicentin y la oposición se retiró del debate tras señalar que la iniciativa se superpone con la causa judicial abierta.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el oficialista Oscar Parrilli señaló que el proyecto se presentó "el 27 de abril" pasado luego de que Claudio Lozano, que integra el directorio del banco público, hiciera una denuncia por "posible defraudación respecto de un crédito que había excedido todos los límites que el Banco Nación preveía".

Tras la retirada de la oposición, los senadores oficialistas, con mayoría propia, continuaron con la reunión con críticas a la postura de Juntos por el Cambio y argumentando en favor de la iniciativa.