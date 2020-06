Berni criticó al gobierno nacional

Sergio Berni sumó una nueva polémica al afirmar que en materia de seguridad la Provincia no recibe ningún tipo de apoyo de la Casa Rosada.

“No tengo nada de apoyo del Gobierno nacional”, disparó Berni al disparar munición gruesa sobre su par nacional, Sabina Frederic. No solo eso: afirmó que con la funcionaria de Alberto Fernández no habla desde marzo, más precisamente desde el día en que se dispuso la cuarentena por el coronavirus.

La falta de sintonía con Frederic había quedado expuesta apenas comenzaron ambas gestiones, cuando Berni se había quejado por los medios sobre la falta de presencia de efectivos de Gendarmería en las zonas más calientes del Conurbano en materia de inseguridad.

Pero cuando parecía que esa discusión había quedado saldada, Berni volvió a la carga. “No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido. Es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia en una crisis de seguridad profunda, una crisis de seguridad que se vino profundizando en los últimos años y que no tiene los recursos no solamente humanos, sino materiales y tecnológicos para afrontarla".