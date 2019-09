Se demora proyecto de reestructuración de deuda: el Gobierno busca consenso

Finalmente, el proyecto de reestructuración de deuda no ingresó ayer al Congreso como estaba previsto, sino que su entrada se demorará en función de la búsqueda de consenso entre la oposición. En consecuencia, también se suspendió la visita del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a la bicameral.

La decisión se tomó tras una reunión de la que participaron Lacunza, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el titular de Diputados, Emilio Monzó, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, y Sebastián García De Luca.

Allí afinaron la estrategia parlamentaria y descartaron la idea original que consistía en que el ministro de Hacienda se presentara este miércoles a las 15 en el Salón Atrio, ante la veintena de legisladores que integran la comisión bicameral de seguimiento de la deuda, para defender el proyecto sobre la extensión de los plazos de los vencimientos de los títulos contraídos por personas jurídicas que fueron emitidos bajo normativa argentina.

Fuentes oficiales confirmaron que se puso “como objetivo central buscar consensos con la oposición antes de enviar la ley al Congreso”.

“Vamos a avanzar en reuniones con los referentes opositores parlamentarios para lograr acuerdos previos”, añadieron.

Con las negociaciones con la oposición estancadas, el oficialismo consideró que no estaban dadas las condiciones políticas para llevar a buen puerto la aprobación de un proyecto de envergadura que genera dudas y suspicacias en buena parte del arco político por el impacto que podría tener en la posición argentina respecto a sus compromisos financieros a futuro.

El propio jefe de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, Marcelo Fuentes, ya había adelantado ayer que veía “muy difícil” el tratamiento de la iniciativa “en los términos de tiempo” planteados por el oficialismo.

“Hablé con los senadores del oficialismo y no tenían idea de qué se trataba lo que estaban anunciando en Casa de Gobierno”, comentó el neuquino.

Dado este escenario, el oficialismo definió al menos una semana más antes de remitir el proyecto al Congreso, ya que la idea sería pulir la letra chica del texto con aportes de referentes económicos de la oposición, y de esa manera lograr que el camino de la iniciativa en el Congreso enfrente menos resistencias.